Sáng mai, người Thủ đô sẽ được mãn nhãn xem chiến đấu cơ hiện đại trên bầu trời

(VTC News) -

Sáng 8/12, người dân Thủ đô sẽ được mãn nhãn xem chiến đấu cơ hiện đại trên bầu trời, là một phần chương trình ngày đầu tiên của Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 (Vietnam Defence 2022), tổ chức tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội.

Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Năm năm 2022 sẽ diễn ra sáng 8/12 với nhiều phần trình diễn đặc sắc. (Ảnh minh họa: Báo Quân đội Nhân dân)

Khu vực tổ chức Triển lãm Vietnam Defence 2022 có tổng diện tích hơn 50.000 m2 với diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời hơn 20.000 m2. Đến nay, đã có 170 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ 30 quốc gia trong khu vực ASEAN, châu Á, châu Âu, châu Mỹ đăng ký gian hàng trưng bày tại Triển lãm.

Tại Triển lãm, các doanh nghiệp quốc phòng trong nước và quốc tế trưng bày, giới thiệu các phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị sử dụng cho lực lượng Hải quân, Lục quân, Phòng không - Không quân, tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật.

Các sản phẩm của Việt Nam sẽ trưng bày, giới thiệu tại Triển lãm bao gồm các sản phẩm do các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng (Tổng cục CNQP, Quân chủng Phòng không Không quân, Quân chủng Hải quân, Học viện Kỹ thuạt quân sự, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội (Viettel) và các công ty thương mại, dịch vụ của Bộ Quốc phòng) và Bộ Công an (Cục Công nghiệp an ninh) nghiên cứu, chế tạo.

Để chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022, các đơn vị máy bay đã dành nhiều tuần thao diễn. Trước đó, người dân cũng không khỏi bất ngờ thích thú khi nhìn thấy các máy bay chiếu đấu Sukhoi trên bầu trời.

Một số loại máy bay đã tham gia tập dượt bao gồm máy bay Su-30MK2, trực thăng Mi. Các máy bay tách tốp bay theo từng hướng, mang theo quốc kỳ tung bay trên bầu trời, hứa hẹn những màn thể hiện đẹp mắt trong triển lãm.

Một số hình ảnh hợp luyện các biên đội Su-30MK2 và trực thăng Mi tại khu vực Sân bay Gia Lâm (Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân)

Biên đội trực thăng Mi treo quốc kỳ Việt Nam và cờ biểu trưng của triển lãm bay theo đội hình trên không.

Do tham gia bay trình diễn, độ cao và cự ly giữa các máy bay được đảm bảo chặt chẽ và an toàn hàng không.

Biên đội lập vòng kín trên đỉnh sân bay.

Cùng với trực thăng Mi, các máy bay chiến đấu hiện đại Su-30MK2 cũng tham gia hợp luyện.

Khoa mục thả mồi bẫy nhiệt luôn là điểm nhấn của hoạt động thao diễn.

Được mệnh danh là "Hổ mang chúa", phỏng theo động tác bay đặc biệt Cobra của họ máy bay chiến đấu Su-27, phiên bản Su-30MK2 là một trong những biến thể thương mại thành công nhất của Tập đoàn Sukhoi.

Hoạt động bay luyện tập của máy bay Su-30MK2 và trực thăng Mi nhiều ngày qua luôn nhận được sự chú ý của đông đảo người dân và người yêu nhiếp ảnh.

Người dân tập trung đông gần sân bay Gia Lâm để chiêm ngưỡng các máy bay biểu diễn.