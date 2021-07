Sáng 29/7, Việt Nam thêm 2.821 ca COVID-19

(VTC News) -

Trong 2.821 ca ghi nhận trong nước thì TP.HCM (1.715 ca), Bình Dương (406), Long An (179), Đồng Nai (159), Tây Ninh (139), Bà Rịa - Vũng Tàu (52), Đắk Lắk (37), Vĩnh Long (31), Khánh Hòa (18), Kiên Giang (18), Phú Yên (15), Đồng Tháp (15), An Giang (10), Hậu Giang (8 ), Cần Thơ (6), Nghệ An (4), Bình Định (3), Bạc Liêu (2), Đắk Nông (2), Lạng Sơn (1), Hà Nội (1).

Thống kê của Bộ Y tế.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Việt Nam chữa khỏi cho 27.457 ca bệnh.

Tính đến sáng 29/7, Việt Nam có tổng cộng 123.640 trường hợp mắc, trong đó 121.433 người trong nước và 2.207 người nhập cảnh. Số trường hợp mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch thứ 4 kể từ 27/4 đến nay là 119.863 ca, trong đó 24.683 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Hiện 5/62 tỉnh, thành phố qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới là Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Nam Định và 10 tỉnh, thành phố không lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình, Tuyên Quang, Quảng Trị.

Trong ngày 28/6, cả nước có 307.273 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Tính tới 16h cùng ngày, Việt Nam đã tiêm 5.321.839 liều vaccine COVID-19. Trong đó, số người được tiêm đủ 2 mũi là 496.630.