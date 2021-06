Sáng 27/6, Việt Nam ghi nhận 50 ca mắc COVID-19 mới

(VTC News) -

Ngoài ra, Long An có 7 ca mắc COVID-19 mới, Bắc Giang có 3 ca.

Bệnh nhân 15276 - 15278 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang, trong khu cách ly và khu vực đã được phong toả. Kết quả xét nghiệm ngày 26/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 15279 - 15285 ghi nhận tại Long An: 4 ca là F1 của BN 14919, 1 ca liên quan đến ổ dịch Công ty may Dinsen, 2 ca là F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 25-26/6 dương tính với SARS-CoV-2. Họ đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Long An.

Bệnh nhân 15286 - 15325 ghi nhận tại TP.HCM: 18 ca là F1 đã được cách ly, 1 ca liên quan đến Công ty Trung Sơn, 18 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Tân Phú Trung - Củ Chi, 3 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 25-26/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Tiêm vaccine COVID-19 tại TP.HCM. (Ảnh minh hoạ: Zing)

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến nay Việt Nam đã chữa khỏi cho 6.137 bệnh nhân. Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 là 74.

Trong số những trường hợp mắc bệnh đang điều trị, 370 người có kết quả âm tính lần 1; 125 người âm tính lần 2 và 152 bệnh nhân âm tính lần 3 với SARS-CoV-2.

Tính đến 16h ngày 26/6, Việt Nam đã tiêm 3.299.232 liều vaccine phòng COVID-19; trong đó 155.488 người đã được tiêm đủ 2 mũi.

Có 14 tỉnh trải qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng: Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ.