Sáng 17/7, thêm 2.106 ca COVID-19

Trong 2.106 ca COVID-19 (BN44187-BN46292) thì 2.105 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (1.769), Bình Dương (124), Đồng Nai (43), Vĩnh Long (42), Đồng Tháp (41), Bến Tre (34), Khánh Hòa (22), Bình Phước (7), Sóc Trăng (6), Cần Thơ (4), An Giang (3), Hà Nội (2), Bắc Ninh (2), Bình Định (2), Phú Yên (1), Lâm Đồng (1), Đắk Nông (1), Gia Lai (1) và 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang.

2.105 ca trong nước

BN44187-BN44188 ghi nhận tại TP Hà Nội: là các trường hợp F1, được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7 các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

BN44189 ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: Nữ, 28 tuổi, địa chỉ tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; là F1 của BN16055, được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 13/7 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng, tỉnh Phú Yên.

Thống kê của Bộ Y tế.

BN44190, BN44305-BN44307 ghi nhận tại TP Cần Thơ: 3 ca là các trường hợp F1; 1 ca liên quan đến chợ Tân An. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7 các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP. Cần Thơ.

BN44191 ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng: Nam, 17 tuổi, địa chỉ tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; là F1 của BN38344, được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

BN44192-BN44193 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: là các trường hợp F1 được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7 các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

BN44194-BN44204, BN44272-BN44294 ghi nhận tại tỉnh Bến Tre: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7 các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Bến Tre.

BN44205-BN44234, BN44239-BN44249 ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: 36 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly và khu vực được phong tỏa; 1 ca tiền sử đi về từ TP.HCM; 4 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7 các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh Viện Đa khoa Sa Đéc, Bệnh Viện Dã Chiến Lấp Vò và Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp.

BN44235-BN44237 ghi nhận tại tỉnh An Giang: là các trường hợp F1 của BN17323, được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7 các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

BN44250-BN44271 ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: 1 ca là F1 của BN26053; 13 ca trong khu vực được phong tỏa; 8 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 14/7 các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Ninh Diêm và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hoà.

BN44295-BN44300 ghi nhận tại tỉnh Sóc Trăng: 2 ca là các trường hợp F1 được cách ly; 1 ca liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền, TP.HCM; 1 ca tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương; 1 ca tiền sử đi về từ tỉnh Đồng Nai; 1 ca tiền sử đi về từ tỉnh Cần Thơ. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7 các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

BN44031 ghi nhận tại tỉnh Đắk Nông: Nam, 33 tuổi, địa chỉ tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông; đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

BN44302 ghi nhận tại tỉnh Gia Lai: Nữ, 43 tuổi, địa chỉ tại huyện Krong Pa, tỉnh Gia Lai; đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

BN44303-BN44304 ghi nhận tại tỉnh Bình Định: là các trường hợp trong khu cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7 các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

BN44308-BN44314 ghi nhận tại tỉnh Bình Phước: là các trường hợp F1, được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 11/7 và 14/7 các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

BN44315-BN44356 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Long: 38 ca liên quan đến Công ty tại huyện Long Hồ; 4 ca tiền sử đi về từ TP.HCM. Kết quả xét nghiệm các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

BN44357-BN44399 ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: 28 ca là các trường hợp F1; 1 ca tiền sử đi về từ TP.HCM; 14 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

BN44400-BN44523 ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: 92 ca là các trường hợp F1; 13 ca tiền sử đi về từ TP.HCM; 19 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

BN44524-BN46292 ghi nhận tại TP.HCM: 1.391 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực được phong tỏa; 378 ca là người tại khu vực ổ dịch, tới khám sàng lọc tại Bệnh viện. Kết quả xét nghiệm các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

1 ca cách ly ngay sau nhập cảnh

BN44238 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: Mữ, 49 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 24/6, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 16/7 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu, tỉnh An Giang.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam chữa khỏi cho 10.020 ca bệnh.

Trong số những trường hợp mắc bệnh đang điều trị, 267 người có kết quả âm tính lần 1, 116 người âm tính lần 2 và 118 bệnh nhân âm tính lần 3 với SARS-CoV-2.

Trong ngày 16/7, Việt Nam có thêm 41.817 người được tiêm chủng vaccine COVID-19. Tính tới 16h cùng ngày, nước ta đã tiêm 4.233.896 liều vaccine COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 298.177 người.