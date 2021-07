Sáng 15/7, cả nước thêm 805 người mắc COVID-19

(VTC News) -

Trong 805 ca COVID-19 (BN37435-BN38239), 801 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (603), Đồng Nai (72), Đồng Tháp (36), Phú Yên (18), Khánh Hòa (18), Bà Rịa - Vũng Tàu (17), Hà Nội (11), Hưng Yên (10), An Giang (8) , Ninh Thuận (7), Đắk Nông (1) và 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang (2), Ninh Bình (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

801 ca trong nước

BN37437-BN37444 ghi nhận tại tỉnh An Giang: 4 ca là các trường hợp F1; 4 tiền sử đi về từ TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 13/7 và 14/7 các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

BN37445-BN37454 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: là các trường hợp F1, được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 14/7 các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Thống kê của Bộ Y tế.

BN37455 ghi nhận tại tỉnh Đắk Nông: Nữ, 49 tuổi, địa chỉ tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông; là F1 của BN28474, được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 14/7 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

BN37457-BN37492 ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: là các trường hợp F1 trong khu cách ly và khu vực được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 12/7 và 14/7 các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Khu điều trị F0 Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp.

BN37493-BN37503, BN37538-BN37544 ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

BN37505-BN37521 ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 9 ca là các trường hợp F1; 2 ca tiền sử đi về từ TP.HCM; 6 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 14/7 các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

BN37522-BN37530, BN37545-BN37546 ghi nhận tại TP Hà Nội: là các trường hợp F1, được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 13/7 và 14/7 các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

BN37531-BN37537 ghi nhận tại tỉnh Ninh Thuận: 1 ca là F1 của BN26635; 6 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 14/7 các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

BN37547-BN37564 ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: liên quan đến BN17725, được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 12/7 các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

BN37565-BN37636 ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: 16 ca là các trường hợp F1; 47 ca tiền sử đi về từ TP.HCM; 9 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 12/7 các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

BN37637-BN38239 ghi nhận tại TP.HCM: 547 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực được phong tỏa; 56 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

BN37435 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: Nữ, 62 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 12/7, bệnh nhân nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Long Bình, tỉnh An Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 14/7 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

BN37436 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: Nữ, 34 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 30/5, bệnh nhân nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Long Bình, tỉnh An Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

BN37456 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Ninh Bình: Nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ngày 10/6, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Việt Nam tại Sân bay Cam Ranh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hoà. Sau khi hoàn thành cách ly 21 ngày bệnh nhân chuyển cách ly tại nhà ở tỉnh Ninh Bình. Kết quả xét nghiệm ngày 12/7 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Phòng khám Đa khoa Khu vực Cầu Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

BN37504 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Nam, 50 tuổi, địa chỉ tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày 29/6 bệnh nhân nhập cảnh Việt Nam và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 13/7 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam chữa khỏi cho 9.624 ca bệnh. Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 là 138 người.

Trong số những trường hợp mắc bệnh đang điều trị, 307 người có kết quả âm tính lần 1, 114 người âm tính lần 2 và 81 bệnh nhân âm tính lần 3 với SARS-CoV-2.

Trong ngày 14/7, Việt Nam có thêm 25.377 người được tiêm chủng vaccine COVID-19. Tính tới 16h cùng ngày, nước ta đã tiêm 4.146.767 liều vaccine COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 286.772 người.