Sáng 15/5, Bắc Giang có thêm 24 ca dương tính với SARS-CoV-2

(VTC News) -

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang, đến 7h ngày 15/5, tỉnh này có 145 ca dương tính SARS-CoV-2, tăng 24 ca so với 17h ngày 14/5. Những ca mắc mới này liên quan đến ổ dịch ở Công ty TNHH Hosiden Việt Nam, Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên và ghi nhận 35 ca mắc trong 1 ngày.

Sau khi ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến ở Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (KCN Quang Châu, Việt Yên), Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang vừa chỉ đạo thực hiện một số giải pháp cấp bách để ngăn ngừa dịch lây lan.

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang truy vết, khoanh vùng và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công nhân trên địa bàn.

Theo đó, ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh yêu cầu tất cả các doanh nghiệp có xưởng làm việc, phòng ăn không bảo đảm thoáng khí phải dừng sản xuất nhưng công nhân đến công ty để lấy mẫu xét nghiệm. Những doanh nghiệp đánh giá có nguy cơ cao phải test nhanh xác xuất, sau khi có kết quả âm tính có thể cho công nhân về nhà tự theo dõi sức khoẻ và hạn chế tiếp xúc.

Công an tỉnh chủ trì truy vết thần tốc những người có nguy cơ cao lây nhiễm do tiếp xúc gần với các trường hợp là F0. Dừng các xe đưa đón công nhân ở tất cả các tuyến đến các khu công nghiệp Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám (Việt Yên) để đợi kết quả xét nghiệm diện rộng sau đó sẽ hoạt động trở lại nếu an toàn dịch bệnh.

Các doanh nghiệp phối hợp với lực lượng chức năng tập trung phun khử khuẩn tại những nơi yếm khí, lạnh như: Xưởng làm việc, nhà ăn, xe ô tô.

Cũng trong ngày hôm nay (15/5), tỉnh Quảng Ninh đã quyết định cử 200 y, bác sĩ, nhân viên y tế tình nguyện của Bệnh viện Việt Nam-Thuỵ Điển Uông Bí và Sở Y tế Quảng Ninh cùng trang thiết bị hiện đại nhất hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng chống COVID-19.