Sáng 11/8, TP.HCM thêm 2.128 bệnh nhân COVID-19 mới

(VTC News) -

Theo HCDC, tính từ 18h ngày 10/8 đến 6h ngày 11/8, thành phố ghi nhận 2.128 ca mắc COVID-19 mới được Bộ Y tế công bố. Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ 27/4 đến nay, thành phố có hơn 131.800 bệnh nhân COVID-19.

HCDC cho biết, trong ngày 10/8, TP.HCM đã tiêm vaccine Vero Cell dựa trên văn bản đề xuất của các đơn vị, trong đó có Tập đoàn FPT, từ nguồn 19.000 liều được Bộ Y tế phân bổ ngày 6/7. Riêng 1 triệu liều vaccine Vero Cell của Sinopharm mới nhận về, TP.HCM vẫn đang làm việc và chờ ý kiến từ Bộ Y tế.

Thành phố yêu cầu các quận huyện thực hiện tốt việc đảm bảo giãn cách, không để xảy ra lây nhiễm tại điểm tiêm vaccine và sẽ xử lý nếu đơn vị để xảy ra lây nhiễm.

Trong bối cảnh dịch bệnh, TP.HCM thiếu máu cấp cứu cũng như thiếu oxy trong điều trị, do đó thành phố đẩy mạnh vận động hiến máu trong lực lượng cán bộ, công chức, viên chức; các doanh nghiệp trong “vùng xanh”; lực lượng công an, quân đội … đảm bảo quy định an toàn phòng chống dịch.

Thành phố tiếp tục duy trì các Câu lạc bộ máu hiếm, ngân hàng máu sống và tiếp nhận máu tại 3 địa điểm: Trung tâm Hiến máu nhân đạo thành phố; Bệnh viện Truyền máu Huyết học; Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy, đồng thời khẩn trương xây dựng website www.giotmauvang.vn.

Hiện nay, những nỗ lực của TP.HCM đã có những tín hiệu tích cực sau hơn 2 tháng thực hiện giãn cách ở các cấp độ, biểu đồ ca mắc COVID-19 đã dần đi ngang, số F0 được điều trị khỏi bệnh ngày càng nhiều.

Để nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh, phấn đấu trước ngày 15/9, thành phố kêu gọi sự đồng lòng của người dân trong việc thực hiện nghiêm quy định của Chỉ thị 16, thông điệp 5K, thực hiện tốt chỉ đạo “ai ở đâu, ở yên đấy” và tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 khi đến lượt.