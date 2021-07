Sáng 11/7, Việt Nam ghi nhận thêm 607 ca COVID-19, nhiều nhất ở TP.HCM

(VTC News) -

Theo đó, 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang và 606 ca ghi nhận trong nước gồm TP.HCM (443), Tiền Giang (46), Vĩnh Long (43), Bình Dương (39), Hậu Giang (9), Bến Tre (7), An Giang (7), Phú Yên (4), Bắc Ninh (3), Bình Phước (2), Cà Mau (1), Quảng Nam (1), Bạc Liêu (1).

Bệnh nhân BN27908: Nữ, 37 tuổi, địa chỉ tại huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. Ngày 5/7, người này nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Long Bình, tỉnh An Giang và được cách ly ngay. Kết quả xét nghiệm ngày 10/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Bệnh nhân BN27864 - BN27879, BN28444 - BN28470 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Long: 36 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 7 ca liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền. Kết quả xét nghiệm ngày 9/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân BN27880 - BN27888 ghi nhận tại tỉnh Hậu Giang: 4 ca là ccó tiền sử đi về từ TP.HCM; 5 ca là F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 9/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện họ cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Hậu Giang.

Bệnh nhân BN2788: Nam, 3 tuổi, địa chỉ tại TP Cà Mau; là F1 của BN23748, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 10/7 dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Bệnh nhân BN27890 - BN27891 ghi nhận tại tỉnh Bình Phước: 1 ca là F1 của BN18400, đã được cách ly từ trước; 1 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 9-10/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân BN27892 - BN27894, BN2795 - BN27907, BN27909 ghi nhận tại tỉnh An Giang: 5 ca là F1; 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Đồng Tháp; 1 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 9-10/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân BN27895 - BN27896, BN27898 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 10/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân BN27897, BN27899 - BN27904 ghi nhận tại tỉnh Bến Tre: 5 ca là các trường hợp F1; 2 ca liên quan đến chợ Bình Điền - TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 9/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân BN27910 ghi nhận tại tỉnh Quảng Nam: Nam, 49 tuổi, địa chỉ tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội; có tiền sử đi về từ Hà Nội, TP.HCM, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 10/7 dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Bệnh nhân BN27911: Nam, 29 tuổi, địa chỉ tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu; có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 10/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân BN27912 - BN17957 ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang: Là các trường hợp liên quan đến công ty tại Thị xã Gò Công.

Bệnh nhân BN27958 - BN27996 ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: 35 ca là F1 trong khu vực đã được phong tỏa; 4 ca liên quan đến chợ Thủ Đức - TP.HCM.

Bệnh nhân BN27997 - BN28439 ghi nhận tại TP.HCM, 285 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa, 158 ca đang điều tra dịch tễ.

Bệnh nhân BN28440 - BN28443 ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: Là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa, hiện cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tuy An và Bệnh viện Dã chiến Đông Hoà, tỉnh Phú Yên.

Tính đến 16 giờ ngày 10/7/2021, Việt Nam đã ttiêm 4.040.783 liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là 271.409.