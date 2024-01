Sản phụ tử vong ở BV Đa khoa Khánh Hòa: Làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan

(VTC News) -

Ngày 12/1, người phát ngôn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong hôm nay sẽ báo cáo sự việc sản phụ Nguyễn Thị N.Y (SN 1996, Vĩnh Thái, TP Nha Trang) tử vong sau sinh tại bệnh viện lên Sở Y tế để xem xét, làm rõ các quy trình, trách nhiệm cụ thể của các cá nhân liên quan.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - nơi xảy ra vụ cố.

Trong thông cáo báo chí phát đi lần thứ 2, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa thông tin thêm về tình hình sức khỏe bé sơ sinh - con của sản phụ N.T.N.Y.

Theo đó, trong quá trình sinh, trẻ có dây rốn quấn cổ và biểu hiện ngạt mức độ trung bình. Các bác sĩ, nữ hộ sinh tại bộ phận Sản dịch vụ, khoa Nhi nhanh chóng hồi sức sơ sinh cho bé. Tại thời điểm hồi sức thành công bé da hồng, khóc to, thở được. Sau đó các bác sĩ khoa Nhi đã chủ động cho bé thở máy để làm lạnh hạ thân nhiệt bảo vệ tế bào não.

Bé vẫn đang được điều trị tích cực tại phòng Sơ sinh của khoa Nhi. Bệnh viện đã tổ chức hội chẩn chuyên môn trực tuyến với các bệnh viện chuyên khoa tuyến trên, đảm bảo nguồn lực tốt nhất điều trị cho bé.

Bệnh viện cũng thông tin thêm về tình hình sự cố bệnh nhân N.T.N.Y. (28 tuổi, ở TP Nha Trang) tử vong sau sinh tại bệnh viện. Khi cổ tử cung mở hết, sản phụ rặn sinh yếu nên bác sĩ cho chỉ định sinh bằng phương pháp sinh giác hút là hợp lý, đúng theo chỉ định trong quy trình của Bộ Y tế.

Sau sinh sản phụ được theo dõi sát trong 2 giờ đầu, được phát hiện sớm băng huyết sau sinh do đờ tử cung. Sản phụ nhanh chóng được thực hiện phẫu thuật nhằm ngăn tình hình chảy máu tiến triển, do đó lượng máu mất không nhiều.

Tuy vậy, sản phụ tình trạng ngưng tim đột ngột trên bàn mổ, bệnh trở nặng và diễn tiến nhanh, các xét nghiệm cho thấy có tình trạng tắc mạch phổi.

Quá trình cấp cứu khi sản phụ diễn biến kịp thời, nhanh chóng, đúng quy trình. Bệnh viện đã huy động toàn bộ nguồn lực tập trung cứu chữa sản phụ.

Hội đồng Khoa học Kỹ thuật chẩn đoán sản phụ tử vong do suy hô hấp - tuần hoàn cấp không hồi phục, theo dõi do tắc mạch phổi/ Hậu phẫu cắt tử cung bán phần do băng huyết sau sinh giờ thứ 2 /Thai lần II, 40 tuần 3 ngày + đông máu rải rác trong lòng mạch.

Cùng ngày, ông Bùi Xuân Minh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa xác nhận chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp Hội đồng Khoa học Kỹ thuật để làm rõ về quy trình chuyên môn liên quan đến vụ việc một sản phụ 27 tuổi tử vong. Nguyên nhân ban đầu, thì đây chỉ là sự cố y khoa ngoài mong muốn.

Trước đó, người nhà sản phụ N.Y yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Y. sau khi sinh con sáng 10/1.

Theo người nhà, chị Y. được đưa vào bệnh viện vào ngày 8/1 để thăm khám và chờ sinh. Lúc này tình trạng sức khỏe của chị tốt, không có bất thường. Khuya 9/1, chị đau bụng sinh dữ dội, người nhà yêu cầu sinh mổ nhưng bác sĩ nói để sinh thường. Rạng sáng hôm sau, sau khi sinh em bé, chị Y. chuyển biến xấu về sức khỏe, rồi tử vong.

Người nhà chị Y. cho rằng, quá trình thăm khám, các bác sĩ đã kéo dài, không quyết định mổ "bắt con" kịp thời khiến chị Y. tử vong.