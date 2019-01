(VTC News) - Trong toàn bộ quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, theo dõi và điều trị cho sản phụ ekip bệnh viện không tắc trách về chuyên môn, nhưng các cán bộ sẽ hỗ trợ kinh phí cho gia đình nuôi đứa bé đến 15 tuổi.

Trưa 8/1, ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang cho biết, Sở vừa có văn bản báo cáo gửi Vụ Sức khỏe bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế về vụ sản phụ chết sau sinh ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang.

Theo kết luận của Hội đồng chuyên môn, nguyên nhân cái chết của sản phụ là do choáng mất máu không hồi phục, rối loạn đông máu, cắt tử cung do đờ tử cung sau phẫu thuật lấy thai, con so, thai to, thừa cân.

Văn bản báo cáo của Sở Y tế Hậu Giang.

Cũng theo báo cáo, trong toàn bộ quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, theo dõi và điều trị cho sản phụ, không có sự tắc trách về chuyên môn của cán bộ y tế, tuy nhiên có một số giới hạn nhất định về trình độ chuyên môn kỹ thuật cần phải được rút kinh nghiệm sâu sắc.

Bác sỹ Nguyễn Thành Phúc - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang cho biết, gia đình đã đồng ý nhận hỗ trợ mai táng và kinh phí nuôi đưa bé đến năm 15 tuổi theo đề nghị bệnh viện, trước sự chứng kiến của địa phương. Số tiền này là của cán bộ bệnh viện chứ không sử dụng tiền của bệnh viện.

Trước đó, khoảng 15h25 ngày 3/12/2018, chị M. (36 tuổi, ngụ ấp An Phong, xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang nhập viện tại khoa phụ sản để sinh con. Dựa vào kích thước của bé các bác sĩ và gia đình quyết định sử dụng phương pháp mổ đẻ.

Đến 10h25, ngày 4/12, chị M. được đưa đến khoa gây mê hồi sức để mổ đẻ. 14h cùng ngày, sức khỏe của chị diễn biến xấu (tăng huyết áp, ra máu nhiều), bác sĩ yêu cầu phẫu thuật lần 2 để xử lý. Người nhà sản phụ đồng ý.

Sau phẫu thuật, chị M. tiếp tục hôn mê sâu và qua đời vào lúc 23h cùng ngày. Sự việc khiến gia đình sản phụ M. bức xúc nên đến công an trình báo và yêu cầu làm rõ. Lực lượng chức năng Hậu Giang có mặt khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân cái chết của sản phụ.





THANH TIẾN