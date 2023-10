Sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC 9 tháng đầu năm đạt 66,75 tỷ kWh

(VTC News) -

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) trải qua 9 tháng năm 2023 với nhiều khó khăn thách thức trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh do tác động của tình hình thế giới do giá nhiên liệu, vật tư thiết bị tăng cao, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, nền kinh tế sản xuất trong nước phục hồi chậm.

Đặc biệt, trong tháng 5 và tháng 6 tình hình nguồn cung ứng điện của miền Bắc hết sức khó khăn do EVN phải đối mặt với tình hình thủy văn bị hạn hán, các hồ thủy điện lớn thường xuyên cận kề mực nước chết, đồng thời một số nhà máy nhiệt điện phải duy tu, bảo dưỡng hoặc có khó khăn trong cung cấp nhiên liệu.

Công nhân Điện lực sửa chữa khiếm khuyết TBA.

Nhưng với tinh thần nỗ lực cao nhất, 9 tháng năm 2023, các đơn vị trong toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã cơ bản hoàn thành mọi nhiệm vụ chỉ tiêu được giao, cấp điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động chính trị - xã hội tại 27 tỉnh phía Bắc.

EVNNPC cũng tập trung nhân lực, chủ động công tác ứng phó phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão, khắc phục và xử lý sự cố lưới điện kịp thời.

EVNNPC có sản lượng điện thương phẩm tháng 9/2023 đạt 8,083 tỷ kWh, tăng 0,66% so với tháng 9/2022. Lũy kế 9 tháng năm 2023, tổng sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty là 66,75 tỷ kWh (đạt 74,67% kế hoạch EVN giao và tăng 3,08% so với 9 tháng năm 2022).

Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế kiểm tra phóng điện cục bộ cầm tay tại TBA 110 kV Cái Lân.

Trong đó, thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 61,11% và giảm 0,84% so với cùng kỳ; thành phần quản lý tiêu dùng chiếm 31,37% và tăng 9,43% so với cùng kỳ; thành phần thương nghiệp dịch vụ chiếm 3,15% và tăng 15,98% so với cùng kỳ.

Tỷ lệ tổn thất điện năng 9 tháng năm 2023 của EVNNPC đạt 3,98%, giảm 0,14% so với cùng kỳ 2022.

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, EVNNPC thực hiện “thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về những ngày cuối tháng trong năm 2023, lộ trình đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng”.

Việc thay đổi lịch GCS được thực hiện trên cơ sở sau khi EVNNPC triển khai lộ trình hiện đại hóa hệ thống công tơ đo đếm điện năng (thay thế công tơ cơ bằng công tơ điện tử có đo xa) và chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, nhằm hỗ trợ khách hàng thuận tiện kiểm soát, giám sát điện năng tiêu thụ hàng tháng, chủ động trong việc thanh toán tiền điện, đảm bảo việc hạch toán doanh thu phù hợp với chi phí theo đúng quy định về tài chính kế toán.

Nhân viên Điện lực thay thế công tơ điện tử.

Khi tính toán hoá đơn tiền điện, mức sử dụng điện của từng bậc thang sẽ được điều chỉnh theo số ngày thực tế dùng điện của kỳ ghi chỉ số.

Về tiếp cận điện năng, 9 tháng năm 2023, toàn Tổng công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.689 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,55 ngày, giảm 0,22 ngày so với cùng kỳ 2022, giảm 3,45 ngày so với quy định của EVN.

Tại EVNNPC, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đến hết tháng 09/2023 đạt 87,02% vượt 7,75% so với chỉ tiêu EVN giao năm 2023; doanh thu qua kênh thanh toán không tiền mặt đạt 96,29%.

Về chỉ tiêu cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử, 9 tháng năm 2023, tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ theo phương thức điện tử của EVNNPC đạt 99,97%; tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ điện cấp độ 4 toàn Tổng công ty đạt 99,99%.

Về đầu tư xây dựng các dự án lưới điện 110kV, 9 tháng năm 2023, Tổng công ty đã khởi công 32/36 dự án, đóng điện 30/46 dự án.

Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023

Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023, các đơn vị thành viên EVNNPC chủ động, bám sát kế hoạch được giao, đảm bảo an toàn trong vận hành và quản lý đường dây, giảm thiểu sự cố trên lưới trong các tháng còn lại trong năm.

Thực hiện công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, EVNNPC tiếp tục đôn đốc các đơn vị triển khai các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2023; hoàn thành kế hoạch thay đổi lịch ghi chỉ số năm 2023 đã đề ra; triển khai các giải pháp đảm bảo công tác cung ứng điện các tháng cuối năm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện; đảm bảo cân đối tài chính, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động.

Triển khai đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng, các đơn vị quyết liệt đôn đốc các nhà thầu tư vấn, thi công khẩn trương tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh đóng điện các dự án trọng điểm để Tổng công ty điều hành đúng theo tiến độ, đảm bảo cấp điện trong thời gian tới.