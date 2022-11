Sản lượng điện tháng 10/2022 của EVNNPC đạt hơn 8 tỷ kWh

(VTC News) -

Trong tháng 10, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân 27 tỉnh phía Bắc.

Đồng thời, tổng công ty vận hành an toàn hệ thống điện, chủ động ứng phó với cơn bão số 4, cơn bão số 5 và bão số 6 tại một số tỉnh bị ảnh hưởng thuộc địa bàn miền Bắc, sớm cấp điện trở lại cho nhân dân những khu vực bị ảnh hưởng.

Tổng sản lượng điện thương phẩm tháng 10/2022 của EVNNPC đạt 8,05 tỷ kWh, tăng 15,98% so với cùng kỳ năm trước, lũy kế 10 tháng đạt 72,8 tỷ kWh, tăng trưởng 6,29% so với cùng kỳ và đơn vị đứng đầu trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tổng sản lượng điện thương phẩm.

Trong đó, thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 63,98%, tăng 6,4%; thành phần quản lý tiêu dùng chiếm 29,09%, tăng 3,56%; thành phần thương nghiệp dịch vụ chiếm 2,8%, tăng 28,57%; thành phần nông lâm ngư nghiệp chiếm 1,64%, tăng 9,45%; các hoạt động khác chiếm 2,49% và tăng 13,78% so với cùng kỳ.

Công nhân Điện lực Phù Yên xử lý khiếm khuyết trên đường dây.

Tỷ lệ tổn thất điện năng lũy kế 10 tháng năm 2022 là 4,33%, giảm 0,46% so với cùng kỳ 2021.

Các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp của EVNNPC tính đến 31/10/2022 là: MAIFI là 1,6882 lần; SAIDI là 305,3789 phút; SAIFI là 3,4023 lần. Theo đó, các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện đều đảm bảo kế hoạch EVN giao.

Trong tháng 10/2022, toàn tổng công ty tiếp nhận, giải quyết cấp điện cho 192 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,72 ngày, giảm 0,26 ngày so với cùng kỳ 2021. Lũy kế 10 tháng, EVNNPC đã tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 2.101 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,77 ngày, giảm 3,23 ngày so với quy định của EVN, giảm 0,36 ngày so với cùng kỳ 2021.

Công nhân điện lực Phù Yên Sơn La khắc phục khiếm khuyết đường dây 2022.

Các công ty điện lực đã và đang tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đẩy mạnh tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt. Đến nay, 26/27 công ty đạt hoặc vượt kế hoạch tổng công ty giao năm 2022. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đến hết tháng 10/2022 của tổng công ty đạt 83,47%, vượt 12,07% so với chỉ tiêu EVN giao năm 2022; doanh thu qua kênh thanh toán không tiền mặt đạt 95,49%.

Về công tác đầu tư xây dựng, 10 tháng năm 2022, EVNNPC khởi công 73 dự án và đóng điện 32 dự án. Hiện nay, các đơn vị thành viên và tổng công ty đang nỗ lực hoàn thành kế hoạch đóng điện các dự án trong năm 2022 theo tiến độ đề ra.

Về nhiệm vụ công tác tháng 11/2022, đối với công tác kỹ thuật vận hành các đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi trong các tháng mùa khô; tăng cường công tác kiểm tra xử lý các tồn tại khiếm khuyết trên đường dây để giảm thiểu sự cố cho các tháng mùa mưa năm 2023; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác giải phóng hành lang, có giải pháp phù hợp trong công tác bồi thường đối với cây cối ngoài hành lang có nguy cơ vi phạm an toàn lưới điện cao áp, đe dọa sự cố; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm quy trình an toàn điện.

PC Lạng Sơn hướng dẫn khách hàng thanh toán tiền điện qua ứng dụng ngân hàng.

Hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2022), chương trình thường niên “Tháng tri ân khách hàng” là hoạt động thiết thực, quan trọng hướng tới cộng đồng, tiếp tục góp phần nâng cao hơn nữa hình ảnh EVN đối với xã hội và công chúng.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc sẽ thực hiện nhiều hoạt động về kinh doanh dịch vụ khách hàng, an sinh xã hội; tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền tới khách hàng về an toàn điện trong sinh hoạt và sản xuất. Sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt cho các hộ nghèo, gia đình chính sách; tổ chức tri ân, tặng quà, cảm ơn các khách hàng công nghiệp, các hộ tiêu thụ điện lớn đã tích cực tham gia, phối hợp thực hiện điều chỉnh phụ tải ở một số thời điểm trong năm 2022, nhất là vào mùa nắng nóng.