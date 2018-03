Săn HIO khủng với khoảng cách dưới 130 yards

(VTC News) - Các gôn thủ nâng cơ hội nhận giải thưởng khủng với trên 100 xe sang tại FLC Faros Golf Tournament 2018.

FLC Faros Golf Tournament 2018 là một trong những giải đấu thường niên do Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Đầu tư Du thuyền và Sân Golf Biscom cùng Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros tổ chức, sẽ chính thức khởi tranh từ 8/3 – 11/3/2018 tại FLC Ha Long Golf Cub. Theo thông báo của BTC, hiện tại, đã có gần 1200 golfer đăng kí thi đấu, một con số tấn tượng khiến FLC Faros Golf Tournament 2018 trở thành giải golf “nóng” và hấp dẫn nhất dịp đầu xuân Mậu Tuất năm nay.

Đặc biệt cùng với giải đấu năm nay, cùng với mong muốn mang đến cho các golfer món quà may mắn đầu xuân là những chiếc ô tô hạng sang và nhiều phần thường hấp dẫn, có giá trị lớn, hiện ban tổ chức giải đấu đã quyết định để khoảng cách cờ dưới 130 yards.

Đây cũng được coi là một trong những lợi thế rất lớn mà ban tổ chức dành cho các golfer tham dự lần này. Và với khoảng cách dưới 130 yards, xác suất các golfer đạt HIO và nhận được những giải thưởng khủng là rất lớn.

Không chỉ để khoảng cách ngắn nhất có thể, hiện ban tổ chức giải đấu cũng đã quyết định dành thêm cho các golfer một lợi thế nữa là vị trí cắm cờ thuận lợi nhất, nhằm gia tăng tối đa cơ hội đạt giải cho các golfer. Cùng với việc kết hợp với các yếu tố khác như sự may mắn, thời tiết và điều kiện thi đấu tại sân, và có thể thấy rằng tại giải năm nay cơ hội giải hole in one cũng đang mở rộng với tất cả các golfer.

Cũng theo thông tin từ BTC, tổng trị giải thưởng của FLC Faros Golf Tournament 2018 có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng, trong đó sẽ có 100 xe hơi hạng sang dành cho các golfer đạt giải HIO. Đây có thể coi là một trong những kỉ lục giải thưởng vô tiền khoáng hậu trong các giải golf tại Việt Nam từ trước đến nay.

Với số lượng golfer cao ngoài dự kiện, BTC FLC Faros Golf Tournament 2018 cũng đã mở thêm một buổi thi đấu vào trưa ngày 8/3. Trong khi đó, các buổi thi đấu khác đều đã “kín khách”.

Với những yếu tố đó, BTC FLC Faros Golf Tournament 2018 đang rất kì vọng sẽ có thật nhiều HIO trong 4 ngày thi đấu. Đó sẽ không chỉ phần thưởng xứng đáng cho các golfer mà còn là sự may mắn đầu xuân Mậu Tuất cho sân FLC Ha Long Golf Club và Tập đoàn FLC.

Nối tiếp thành công từ nhiều giải đấu vang dội thuộc hệ thống giải golf của Tập đoàn FLC, không chỉ thu hút bởi cơ cấu giải thưởng giá trị, FLC Faros Golf Tournament 2018 còn được golfer chờ đợi nhờ địa điểm tổ chức – FLC Hạ Long Golf Club – một tuyệt tác sân golf do bộ đôi nhà thiết kế sân golf nổi tiếng Brian Curley và Lee Schmidt lên ý tưởng. FLC Hạ Long Golf Club được đặt tại một khung cảnh "tọa sơn hướng hải" vô cùng ấn tượng và độc đáo tại thành phố Hạ Long, hứa hẹn sẽ mang đến những góc nhìn mãn nhãn nhất cho các golfer đến đây để thử sức.

FLC Hạ Long Golf Club được thiết kế với chiều dài 6900 yard, par 71. Sân có độ dốc thường xuyên thay đổi, đòi hỏi người chơi phải có những cú đánh chính xác. Ngoài ra, vùng fairway của sân khá rộng cộng với xung quanh được bố trí nhiều bunker sẽ khiến độ thử thách của sân được tăng lên nhiều lần.

FLC Faros Golf Tournament 2018 sẽ diễn ra trong 4 ngày từ 8 đên 11/3 tại sân FLC Hạ Long Golf Club.

Nhã Phương