Sàn giao dịch sinh lời đua nhau xuất hiện: Những cạm bẫy dìm chết nhà đầu tư

Với cùng một chiêu bài câu kéo người chơi đó là dùng những lời hoa mỹ, cam kết hấp dẫn, hàng loạt sàn giao dịch sinh lời mọc lên như nấm. “Đơn giản - dễ chơi - dễ thắng - bảo hiểm 100% vốn - cháy là đền”. Đây là kiểu lời chào mời mà hầu hết các sàn đầu tư tài chính có dấu hiệu lừa đảo sử dụng. Cho đến khi dụ được người chơi nạp nhiều tiền thì các sàn này đột ngột bốc hơi, admin, trưởng nhóm biến mất không để lại một vết tích gì.

Đến lúc này người chơi mới tá hoả mới làm đơn trình báo đến cơ quan chức năng thì tất cả đã muộn. Dù đã xảy ra nhiều lần, ở nhiều nơi và ảnh hưởng đến nhiều người nhưng các sàn giao dịch kiểu này vẫn tiếp tục thu hút được nhiều người chơi mới.

Gần đây nhất, sàn đầu tư Busstrade đột ngột bốc hơi khiến hàng chục nghìn người đầu tư vào sàn này điêu đứng. Hàng loạt người đã kéo tới Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để gửi đơn tố giác về việc bị chiếm đoạt tài sản do tham gia đầu tư tài chính trên sàn Busstrade.

Cầm tờ đơn trên tay, chị T., quê Long An chưa hết hoang mang sau khi sàn Busstrade không thể truy cập vào ngày 7/5. Người đứng đầu sàn thì bỗng dưng mất liên lạc.

Hàng chục người đến trước Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM gửi đơn tố giác về việc bị chiếm đoạt tài sản do tham gia đầu tư tài chính trên sàn Busstrade. Chị T. cho biết, tháng 10/2020 chị bắt đầu tham gia sàn Busstrade với lời cam kết lãi từ 5-8% hàng tuần, 20-30%/tháng. Quảng cáo từ sàn Busstrade "nổ" đây là sàn quốc tế, có trụ sở chính ở nước Anh. Khi đầu tư, nhà đầu tư đóng bảo hiểm theo quy định của Elite Team thì được bảo hiểm vốn 100%.

Cũng theo chị T., khi tham gia vào Busstrade, nhà đầu tư không cần kiến thức tài chính mà chỉ việc bấm lệnh theo "thầy". Hàng ngày, "thầy" sẽ lên các ứng dụng như facebook, zalo phổ cập kiến thức, kêu gọi nhà đầu tư nạp tiền và đi "săn". Busstrade quảng cáo, nếu chăm chỉ đi "săn" liên tục, người chơi sẽ thu về 1 - 2% lợi nhuận.

"Đến ngày 6/5/2021, sau nhiều lần nâng vốn và gộp lãi thì tổng số tiền trong tài khoản chính của tôi trên 2,1 tỷ đồng. Nhưng trong ngày đó, tôi buộc phải chuyển số tiền này sang BToken do hướng dẫn từ Elite Team và yêu cầu từ sàn qua thông báo là sẽ đóng sau ngày đó. Tôi buộc phải làm như vậy để có cơ may giữ lại tài sản cho mình. Sau đó, ngày 7/5 thì sàn đóng. Sau khi xâu chuỗi lại các sự kiện trước đó, tôi thấy tôi đã bị lừa", chị T. nói.

Trước đó chưa đầy 1 tháng, cũng tại TP.HCM, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiếp nhận khoảng 600 đơn tố cáo sàn giao dịch Coolcat có dấu hiệu lừa đảo với tổng tài sản ước lượng khoảng 200 tỷ đồng.

Theo đó, có đến hàng nghìn người trải dài từ Bắc Kạn, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Nội, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Bình Dương, TP.HCM, Hậu Giang...tham gia đầu tư trên sàn giao dịch này. Cũng giống như Busstrade, Coolcat cũng được cam kết bảo hiểm 100% vốn, đầu tư là thắng 100% với lợi nhuận cực khủng.

Theo các nạn nhân, Coolcat có 2 website chính là https://www.coolcat.com.vn và https://coolcatvietnam.com (các trang này hiện không thể truy cập). Chỉ cần người chơi vào đó và tải phần mềm Coolcat vào điện thoại di động, đăng nhập bằng số điện thoại của mình là có thể bắt đầu chơi.

Thế nhưng vào đêm 17/4, nhiều người không thể truy cập vào tài khoản của mình trên app điện thoại, 2 website trên của Coolcat cũng không thể truy cập.

Sở dĩ sàn Coolcat hấp dẫn vì đã dùng chiêu quảng cáo hấp dẫn nhà đầu tư đó là lợi nhuận cao, dù giao dịch thua vẫn được bảo hiểm 100% vốn, tức "an toàn tuyệt đối".

Bảng hoa hồng giới thiệu của Coolcat.

Theo thông tin trên báo Người lao động, vào khoảng cuối tháng Tư, Phòng cảnh sát hình sự PC02 công an tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận được đơn tố giác của người sử dụng app mua sắm Shopping Mall. Người này được giới thiệu Shopping Mall là một phần của Shopee. Chỉ cần đăng ký tài khoản, nạp tiền tại để săn đơn hàng rồi nhận hoa hồng trực tiếp theo cấp bậc. Nhưng sau khi đã nạp tiền vào các số tài khoản do app cung cấp thì không thể truy cập được và toàn bộ số tiền đã nạp đều bị mất.

Cùng thời gian này, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - CA TP.Hà Nội phát hiện sàn giao dịch quyền chọn nhị phân GardenBO (GardenBO.com) có dấu hiệu tổ chức huy động vốn, lôi kéo số lượng lớn người tham gia đầu tư, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, tác động tiêu cực đến tình hình an ninh tiền tệ, trật tự an toàn xã hội.

Giao diện của GardenBO.

Cùng một mô típ với các sàn đầu tư tài chính đã sập, sàn này hấp dẫn người chơi bằng các tiêu chí “Đơn giản - dễ chơi - dễ thắng”. Mức lợi nhuận mà sàn này đưa ra cũng ở mức cao ngất ngưởng, lên tới 80%/ngày.

Qua đó, CA TP.Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền, tham gia các hội nhóm liên quan đến sàn giao dịch GardenBO và các sàn giao dịch nhị phân (hoặc mô hình hoạt động tương tự) do nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tự lập để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc thiệt hại về tài sản.

Trả lời VTC News, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, từng khẳng định: "Bất kỳ ứng dụng nào có các biểu hiện như cam kết thắng 100%, đưa ra hàng loạt các ưu đãi hấp dẫn, thậm chí còn cho khách rút tiền ngay lập tức để tạo dựng lòng tin chắc chắn đều là lừa đảo". Theo ông Doanh, hầu hết những người sập bẫy đều do bị lợi nhuận khủng làm cho mờ mắt và không có hiểu biết cơ bản về kinh tế. Họ không nắm được lợi nhuận từ đâu ra và có gì đảm bảo an toàn. "Không có một hoạt động đầu tư nào mà cho tỷ suất lợi nhuận lớn đến như vậy, không có hoạt động kinh doanh nào có thể đem lại lợi nhuận thần tốc đến như thế. Do đó, bất kỳ một sự vụ nào có biểu hiện trên đều có dấu hiệu lừa đảo, người đầu tư cần tuyệt đối cảnh giác”, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhấn mạnh.

Trong khi đó, giới luật sư nhận định, việc kiện được các ứng dụng này là rất khó vì bản thân nhiều người biết đây là ứng dụng kiếm tiền dạng đa cấp, lấy tiền người trước trả cho người sau. Trong khi đó, việc đòi lại số tiền chuyển khoản cho các đối tượng lừa đảo gần như là bất khả thi vì tiền sau khi chuyển vào tài khoản của đối phương thì ngay lập tức chảy vào tài khoản PayPal và tiếp tục chuyển đến trang tiền ảo Bitcoin ở nước ngoài.

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật, cho biết, khi vụ việc được sáng tỏ, bắt được kẻ chủ mưu thì đương nhiên họ sẽ bị xử lý theo pháp luật. Họ buộc phải trả cho các nhà đầu tư số tiền đã chiếm đoạt. Tuy nhiên thực tiễn cho thấy, việc khắc phục hậu quả là rất khó khăn bởi thường họ đã sử dụng số tiền này vào các mục đích khác nhau rất khó thu hồi.

Như trong vụ Coolcat, lãnh đạo công an TP.HCM đã khẳng định: "CQĐT đã tiếp nhận đơn khiếu nại của các nạn nhân theo quy trình đơn thư tố cáo tội phạm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bản chất của sự việc và tội phạm về an ninh mạng rất phức tạp vì nó ẩn danh nên phải có thời gian để điều tra, không thể trả lời ngay được".