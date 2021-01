Sàn chứng khoán New York xóa sổ 3 gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc

(VTC News) -

Hôm 31/12/2020, sàn giao dịch chứng khoán New York phát đi thông báo cho biết các hoạt động giao dịch cổ phiếu của 3 công ty China Mobile Communications, China Telecommunications Corp và China Unicom (Hong Kong) kết thúc vào ngày 11/1.

Bộ Quốc phòng Mỹ trước đó liệt kê 3 công ty này vào danh sách các công ty có mối liên hệ với lực lượng quân đội và an ninh Trung Quốc.

The New York Times cho rằng, động thái này có thể sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tham vọng quân sự hoặc an ninh của Trung Quốc. Quân sự và an ninh là lĩnh vực được chính quyền Bắc Kinh đầu tư mạnh tay. Ngoài ra, chính các công ty này có thể huy động tiền từ các nhà đầu tư quốc tế bằng cách bán cổ phần ở Hong Kong.

Việc 3 gã khổng lồ viễn thông bị hủy niêm yết phản ánh sự gia tăng căng thẳng ngày càng leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Động thái này cũng nhấn mạnh sự chững lại của các mối quan hệ kinh doanh lâu đời giữa Mỹ và Trung Quốc, vốn được thiết lập trong nhiều thập kỷ khi Trung Quốc tìm cách quốc tế hóa và cải cách các tập đoàn khổng lồ do nhà nước điều hành.

Cả 3 công ty vừa bị xóa niêm yết tại sàn chứng khoán New York đều hoạt động dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Bắc Kinh. Các công ty này thuộc sở hữu của một cơ quan chính phủ - Ủy ban quản lý, giám sát vốn và tài sản nhà nước.

Hôm 12/11, chính quyền Trump ban hành sắc lệnh cấm các công ty Mỹ đầu tư vào 31 doanh nghiệp bị cáo buộc thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi quân đội Trung Quốc. Sắc lệnh nhấn mạnh, Bắc Kinh đang ngày lợi dụng các quỹ đầu tư, nguồn vốn của Mỹ để tăng cường nguồn lực, cho phép phát triển và hiện đại hóa quân đội, tình báo và các bộ máy an ninh khác.

Ngoài việc cấm các doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào 31 công ty Trung Quốc bị Washington coi là có liên hệ hoặc được kiểm soát bởi quân đội Trung Quốc, sắc lệnh này còn cấm công ty Mỹ mua bán cổ phần tại các tập đoàn Trung Quốc sau 60 ngày tính từ thời điểm các công ty này bị liệt vào doanh nghiệp quân đội.

Sắc lệnh này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của các quan chức Mỹ nhằm làm suy yếu các mối liên kết kinh tế sâu rộng giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời đây cũng là nỗ lực kiểm soát quy mô các hoạt động kinh tế và quân sự của Trung Quốc trong những tháng gần đây của chính quyền Trump.