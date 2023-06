'Sân chơi mùa hè - Bức tường chơi vô tư': Sân chơi mùa hè bổ ích cho trẻ

(VTC News) -

Đây là sân chơi thứ 2 được tổ chức sau sân chơi mùa hè tại AEON Mall Bình Dương, giúp các em được thỏa sức vui chơi và sáng tạo không gian cho riêng mình.

Chơi tự do là hoạt động vô cùng quan trọng với sự phát triển về thể chất, tính cách và tâm hồn trẻ. Tại “Sân chơi mùa hè - Bức tường chơi vô tư” của Dulux EasyClean, bên cạnh những trò chơi dành cho các bé, phụ huynh sẽ được cung cấp kiến thức bổ ích để cùng con vui chơi trong mùa hè thông qua talkshow "Biến ngôi nhà thành sân chơi cho con", với sự góp mặt của MC Thanh Thảo, bác sỹ Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) và Nguyễn Tú Anh - Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Tâm lý nhi.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Tú Anh chia sẻ tại talkshow.

Các chuyên gia cung cấp cho cha mẹ những thông tin, kiến thức hữu ích về tầm quan trọng của việc sáng tạo và vui chơi đối với sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ.

Buổi trò chuyện gợi ý cho cha mẹ các trò chơi để các bé có thể chơi trong nhà từ những vật liệu đơn giản và có thể có sẵn tại nhà như hộp bìa cứng, phấn vẽ, màu nước, sỏi hay các cuộn giấy…; hướng dẫn cha mẹ cách biến căn nhà thành không gian vui chơi an toàn, sáng tạo và đầy sắc màu cho trẻ.

Cũng tại sân chơi, AkzoNobel giới thiệu các tính năng vượt trội của sơn Dulux EasyClean với công nghệ Chống bám bẩn chủ động - Active Stain Repellent, chủ động ngăn vết bẩn thấm sâu vào tường, tăng cường khả năng lau chùi vượt trội, giữ màu sắc luôn tươi mới.

Kết hợp với công nghệ Ion bạc Ag+ giúp ngăn ngừa một số virus và vi khuẩn hiệu quả giúp ngôi nhà an toàn hơn. Nhờ các tính năng này, mỗi bức tường được bảo vệ bởi Dulux EasyClean sẽ trở thành một góc vui chơi hữu ích và an toàn, cho phép trẻ tự do thể hiện bản thân.

Bà Nguyễn Phi Anh Đào, Giám đốc Marketing, đơn vị Sơn trang trí AkzoNobel Việt Nam chia sẻ: “Mùa hè là khoảng thời gian được trẻ em háo hức chờ đợi nhưng cũng có thể gây căng thẳng cho cha mẹ trong bối cảnh trẻ thiếu sân chơi, phụ thuộc vào các thiết bị điện tử.

Thấu hiểu điều này, AkzoNobel mang đến một sân chơi mùa hè lý thú, không chỉ giúp trẻ có thêm một không gian vui chơi sôi động mà còn giúp cha mẹ có thêm những kiến thức hữu ích. Thông qua những thông tin được chia sẻ, AkzoNobel mong muốn mở ra một cách nhìn khác về ngôi nhà và đồng hành cùng cha mẹ trong việc kiến tạo không gian vui chơi cho trẻ, mang đến cho các em những trải nghiệm tuyệt vời trong mùa hè”.

Diễn ra từ ngày 17/6 đến ngày 23/7, “Sân chơi mùa hè - Bức tường chơi vô tư” được Dulux EasyClean tổ chức tại 7 trung tâm thương mại trên toàn quốc bao gồm AEON Mall Bình Dương; AEON Mall Tân Phú Celadon, Vạn Hạnh Mall, Estella Place, AEON Mall Bình Tân (TP.HCM); Go! Đà Nẵng và AEON Mall Hà Đông (Hà Nội).

Sân chơi là địa điểm để trẻ tận hưởng một mùa hè vui vẻ và an toàn với các hoạt động ý nghĩa như trò chơi Chiến binh săn virus, Vô tư làm họa sĩ, talkshow "Biến ngôi nhà thành sân chơi cho con", với nhiều hoạt động và quà tặng ý nghĩa. Sân chơi đầu tiên tổ chức tại AEON Mall Bình Dương đã thu hút gần 800 trẻ em và phụ huynh tham gia.

Bảo Anh