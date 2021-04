Sân bay Tân Sơn Nhất tắc nghẽn, ồn ào như chợ vỡ, ACV chỉ đạo khẩn

(VTC News) -

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - đơn vị đang quản lý khai thác 21 sân bay trên cả nước trong đó có Tân Sơn Nhất - vừa phát đi thông cáo về tình hình ùn ứ nghiêm trọng tại khu vực soi chiếu an ninh của Tân Sơn Nhất.

“ACV đã chỉ đạo cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xây dựng phương án phục vụ, hạn chế tối thiểu ảnh hưởng đến hành khách. Hiện nay tại sân bay Tân Sơn Nhất, 100% các máy soi chiếu an ninh đã được mở để phục vụ hành khách", lãnh đạo ACV nói.

Đồng thời sân bay cũng huy động và tăng cường nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ hành khách các thủ tục khai báo y tế, kiểm tra an ninh trước mỗi chuyến bay; bổ sung các biển bảng chỉ dẫn đề nghị khách không để các vật phẩm nguy hiểm, kim loại trong người, hành lý xách tay để nhanh chóng hoàn thành các thủ tục an ninh soi chiếu theo quy định.

ACV đã chỉ đạo sân bay Tân Sơn Nhất, trong dịp cao điểm 30/4 - 1/5/2021, phải xây dựng các phương án đảm bảo khả năng thông quan giữa khu vực an ninh soi chiếu sảnh A và B, bổ sung thêm cửa ra máy bay cho các chuyến bay nội địa và vị trí sân đỗ máy bay khai thác thương mại... tăng cường nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ hành khách, đảm bảo 100% hành khách không bị nhỡ chuyến bay do các thủ tục an ninh hàng không.

Về dài hạn, ACV đang tích cực làm việc với các Bộ ngành, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bàn giao đất để tiến hành xây dựng Nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất với công suất 20 triệu khách/năm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng; Đầu tư các trang thiết bị hiện đại đảm bảo giải quyết tốt vấn đề ùn tắc, quá tải như hiện nay tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Tân Sơn Nhất luôn đông nghẹt hành khách chờ làm thủ tục soi chiếu trong nhiều ngày qua.

Theo ACV, lượng hành khách thông qua cửa an ninh soi chiếu những ngày qua vượt xa ngưỡng năng lực khai thác.

Cụ thể, theo năng lực khai thác của sân bay Tân Sơn Nhất được Cục Hàng không cấp phép, năng lực thông qua cửa an ninh soi chiếu là 1.728 khách/giờ tại sảnh A và 1.584 khách/giờ tại sảnh B.

Tuy nhiên, từ ngày 14/4-19/4/2021, trong các khung giờ buổi sáng, lượng hành khách thông qua cửa an ninh soi chiếu vượt xa ngưỡng này. Điển hình tại khung giờ cao điểm ngày 17/4/2021 từ 6-7h sáng có khoảng 2.706 khách/giờ tại sảnh A, ngày 18/4 là 2.400 khách/giờ (vượt công suất thiết kế khoảng 25-35%).

Việc ùn tắc tại Tân Sơn Nhất còn có nguyên nhân do nhà ga quốc nội Tân Sơn Nhất quá tải, mặt bằng khu vực soi chiếu an ninh không thể lắp thêm số cửa soi chiếu.

Một nguyên nhân khác là do việc tăng cường kiểm tra trực quan xác suất 10% với hành khách đi máy bay (10 người đi thì kiểm tra xác suất 1 người) để đảm bảo an ninh, an toàn cho dịp lễ 30/4 và 1/5 tới.

Những ngày qua, lượng khách đi máy bay nội địa tăng đột biến lên tới 80.000 khách/ngày, cao hơn 30% so với cùng kỳ những năm trước (khi chưa có dịch COVID-19). Lượng khách đi nội địa gần bằng tổng lượng khách bay quốc tế lẫn nội địa so với cùng kỳ nhưng chỉ làm thủ tục tại nhà ga nội địa.

Trong khi đó, nhiều hành khách đến sân bay mới khai báo y tế dù Cục Hàng không Việt Nam đã thông báo rộng rãi quy định khai báo y tế trước khi đến sân bay.

Những ngày qua, hình ảnh biển người chen chúc ở khu soi chiếu sân bay Tân Sơn Nhất xuất hiện tràn ngập khắp các trang mạng xã hội. Trên Facebook, nội dung này được cập nhập liên tục, kèm theo những lời than vãn của các chủ tài khoản - những hành khách bị "mắc kẹt" tại khu vực nói trên.

Ghi nhận của PV VTC News từ ngày 15 - 19/4, khu soi chiếu sân bay Tân Sơn Nhất luôn trong tình trạng đông nghịt người. Dòng người rồng rắn xếp hàng từ chân thang máy vào tận cửa an ninh khiến người ta tưởng chừng đang làm thủ tục cho chuyến bay về quê ăn Tết - dịp cao điểm nhất trong năm. Song thực tế, thời điểm này hàng năm luôn được thống kê là mùa thưa khách nhất.

Giữa dòng người nhốn nháo, cảnh trẻ nhỏ gào khóc, người già thở dài thườn thượt, nhân viên gằn giọng... khiến khu soi chiếu sân bay Tân Sơn Nhất những ngày này không khác gì chợ vỡ.