Sân bay đóng cửa, người tị nạn Afghanistan chạy trốn ra biên giới

(VTC News) -

Taliban đang cố gắng giữ cho các ngân hàng, bệnh viện và cơ quan của chính phủ hoạt động sau khi quân Mỹ rút lui hoàn toàn hôm 30/8.

Giờ đây khi sân bay Kabul đã không thể hoạt động, những người lo sợ bị Taliban trả thù cố gắng sắp xếp đường đi an toàn đến biên giới của Afghanistan với Iran, Pakistan và các quốc gia Trung Á.

Quân đội Pakistan kiểm tra giấy tờ của người từ Afghanistan đến. (Ảnh: Reuters)

Quan chức Pakistan tại cửa khẩu Torkham cho biết một số lượng lớn người dân đang chờ cửa khẩu mở. Trong khi đó, hàng nghìn người cũng đang kéo đến biên giới Islam Qala giữa Afghanistan và Iran, theo các nhân chứng.

“Tôi cảm thấy ở giữa lực lượng an ninh Iran khiến những người Afghanistan cảm thấy yên tâm hơn”, theo một người Afghanistan vừa vào Iran qua biên giới.

Trong các cuộc không vận sơ tán của lực lượng Mỹ và phương Tây, hơn 123.000 người đã được sơ tán từ Kabul, nhưng hàng chục nghìn người Afghanistan vẫn có nguy cơ bị bỏ lại.

Trong nghị quyết hôm 30/8, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc kêu gọi Taliban cho phép những người muốn rời Afghanistan ra đi an toàn, nhưng không nhắc đến việc tạo ra một “vùng an toàn” – đề xuất được Pháp và một số nước khác ủng hộ.

Taliban trước đó đã tuyên bố “ân xá” cho toàn bộ người Afghanistan từng làm việc với các lực lượng nước ngoài trong cuộc chiến đã lật đổ lực lượng này năm 2001. Các lãnh đạo Taliban đồng thời kêu gọi người Afghanistan quay về nhà giúp cho công việc tái thiết, hứa sẽ bảo vệ nhân quyền. Nhưng có nhiều nghi ngại xung quanh các cam kết này vì đội quân Taliban từng đưa ra những lời hứa tương tự năm 1996, nhưng lại có hành động bạo lực và thực thi các quy định hà khắc với người dân.

Tuy nhiên, không giống năm 1996, khi hội đồng lãnh đạo được thành lập chỉ vài giờ sau khi lực lượng chiếm được thủ đô, Taliban hiện vẫn chưa công bố chính phủ mới hay tiết lộ ý định sẽ điều hành đất nước như thế nào.