Sân bay Côn Đảo có thể đóng cửa từ tháng 4 năm sau

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ GTVT báo cáo việc triển khai Dự án đầu tư nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không Côn Đảo.

Theo Cục Hàng không, thời điểm hiện tại, Ban Quản lý dự án Thăng Long đã trình: Đề cương, nhiệm vụ, dự toán khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cũng như thẩm tra báo cáo; Đề cương nhiệm vụ, dự toán khảo sát, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Tư vấn bước chuẩn bị dự án…

Phạm vi nâng cấp và mở rộng đường bằng hiện hữu nằm trong phạm vi khu bay sân bay Côn Đảo và không cần phải giải phóng mặt bằng. Riêng hạng mục lắp đặt đèn tiếp cận sẽ phải kéo dài ra biển, cần khảo sát kỹ để đánh giá khả năng thi công, kéo dài ra biển và cả bảo trì, bảo dưỡng khi đưa vào khai thác.

Khu vực xây dựng đường lăn song song có một phần nằm trong đất khu bay hiện hữu, một phần nằm trong đất do Binh đoàn 18 đang sử dụng và một phần nằm trong khu vực sân đỗ tàu bay hiện hữu.

Khu đất dự kiến xây dựng nhà ga là đất trống và đất nông nghiệp. Khu vực dự kiến xây dựng sân đỗ và các hạng mục phụ trợ phần lớn là đất thuộc sân bay hiện tại.

"Vì vậy khi xây dựng đường lăn song song sẽ phải đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình của Binh đoàn 18; phải bố trí đất bổ sung theo quy hoạch cho Binh đoàn 18 để di dời các công trình này. Đồng thời đền bù, giải phóng mặt bằng công trình sân đỗ tàu bay của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV)", báo cáo của Cảng hàng không Việt Nam nêu.

Theo quy hoạch sân bay Côn Đảo đã được phê duyệt, giai đoạn đến năm 2030 cần thiết phải triển khai đồng bộ 4 nhóm dự án thành phần gồm: Công trình đường cất hạ cánh, đường lăn (do Cục Hàng không được giao làm chủ đầu tư); Đài kiểm soát không lưu, hệ thống trạm khí tượng hàng không (do Tổng Công ty Quản lý bay có trách nhiệm đầu tư); Công trình xây dựng sân đỗ, nhà ga hành khách và hạ tầng dùng chung như đường giao thông, cấp điện, cấp thoát nước do ACV có trách nhiệm đầu tư và kho xăng dầu hàng không triển khai thực hiện theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo Cục Hàng không Việt Nam, ACV chưa đưa hạng mục xây dựng nhà ga hành khách, sân đỗ tàu bay và hạ tầng kỹ thuật dùng chung tại sân bay Côn Đảo vào kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021 - 2025.

“Việc ACV chưa triển khai xây dựng các hạng mục nêu trên sẽ ảnh hưởng việc triển khai Dự án do Cục Hàng không làm chủ đầu tư nói riêng và tổng thể các dự án dự kiến triển khai tại nhằm phát triển đồng bộ sân bay Côn Đảo nói chung”, báo cáo của Cục Hàng không nêu.