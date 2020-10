Sân bay Chu Lai chưa thể mở cửa, loạt chuyến bay bị huỷ

Do sân bay Chu Lai đóng cửa đến ngày 30/10, hàng loạt chuyến bay của các hãng bay Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways đi đến sân bay này phải tạm ngừng khai thác.

Riêng Vietnam Airlines tất cả chuyến bay giữa Hà Nội, TP.HCM và Chu Lai gồm 10 chuyến trong ngày 29/10. Các chuyến bay đến, đi từ sân bay Chu Lai ngày 30/10 sẽ được hãng thông báo lịch khai thác trong thời gian sớm nhất.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cũng cho hay, từ 6h sáng 29/10, các cảng hàng không Pleiku (Gia Lai), Phù Cát (Bình Định), Tuy Hòa (Phú Yên), Phú Bài (Huế) khai thác trở lại. Riêng cảng hàng không Đà Nẵng đã mở cửa trở lại từ 21h tối 28/10.

Hỏng mái che do bão, sân bay Chu Lai chiều mai mới khai thác trở lại.

Trong khi đó cảng hàng không Chu Lai (Quảng Ngãi), do bị ảnh hưởng nặng nề, đã phải kéo dài thời hạn đóng cửa khai thác thêm 48 giờ, dự kiến sẽ khai thác trở lại vào 16h chiều 30/10.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão nên các sân bay Tuy Hòa, Phù Cát, Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài đã dừng khai thác từ 18h ngày 27/10. Cảng hàng không Pleiku từ 21h ngày 27/10.

Chủ động ứng phó với bão số 9, bảo đảm tuyệt đối an an ninh, an toàn hàng không, ngày 26/10/2020, Tổng giám đốc ACV đã ban hành chỉ thị về việc triển khai các biện pháp ứng phó cơn bão số 9, đặc biệt tại các cảng hàng không trong khu vực bị ảnh hưởng của bão như Đà Nẵng, Phú Bài, Tuy Hòa, Phù Cát, Chu Lai, Pleiku, Liên Khương.

Các cảng hàng không nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn bão đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, phòng chống cơn bão, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không, bảo đảm an toàn về người, hạn chế thấp nhất hư hại về tài sản.

Đáng chú ý, cảng hàng không Chu Lai do nằm trên đường đi của cơn bão số 9 nên đã bị hư hại một phần mài che phía bắc của nhà gà hành khách và một số cây xanh quanh khu vực nhà ga đã bị gãy, đổ.

Thống kê cho thấy, trong 2 ngày 27 - 28/10 do ảnh hưởng của bão đã có gần 130 lượt chuyến bay đi/đến khu vực miền Trung, Tây nguyên bị ảnh hưởng. Các cảng hàng không đã chủ động phối hợp với các hãng hàng không thông báo, hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng và bố trí phục vụ bay bù vào ngày 29/10.