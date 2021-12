Samsung Knox Suite - câu chuyện về sự cân bằng giữa tính bảo mật và tiện lợi

(VTC News) -

Các thiết bị di động đang ngày càng trở thành một phần quan trọng trong quy trình làm việc tại doanh nghiệp.

Các cuộc tranh luận về sử dụng thiết bị cá nhân ở nơi làm việc là câu chuyện gần như không có hồi kết trên toàn thế giới. Trước đây, việc sử dụng thiết bị dành riêng cho công việc, được công ty cung cấp là rất phổ biến, thậm chí là bắt buộc trong một số công ty và tổ chức lớn.

Tại Việt Nam, điều này thường chỉ đúng với các công ty có vốn đầu tư nước ngoài với những yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, hạn chế tối đa sự có mặt của thiết bị cá nhân tại nơi làm việc có thể gây ảnh hưởng đến tính ổn định và bảo mật của hệ thống.

Trong xu hướng chuyển đổi số hiện đại và những biến động mạnh mẽ gần đây về nhu cầu chuyển dịch sang làm việc trực tuyến, một số doanh nghiệp dần phải linh động hơn khi cho phép nhân viên sử dụng các thiết bị cá nhân tại nơi làm việc hoặc làm việc tại nhà, nhưng đòi hỏi thiết bị đó phải được cài đặt và tuân thủ theo một số các điều khoản chặt chẽ của công ty. Dù vậy, điều này vẫn gây ra những lo ngại về khả năng bảo mật, khả năng bị tấn công và điều khiển từ xa.

Thấu hiểu được điều đó, nhà sản xuất thiết bị di động Samsung đã đưa ra những nâng cấp về phần cứng, phần mềm cả dịch vụ của sản phẩm, cho phép sử dụng thiết bị doanh nghiệp như những thiết bị cá nhân, đảm bảo dữ liệu riêng tư của người dùng luôn bảo mật, không thể xâm phạm bởi bộ phận an ninh của công ty nhưng cũng chắc chắn những tài sản trí tuệ của công ty luôn được giữ kín. Đó cũng chính là lý do dòng sản phẩm Galaxy Enterprise Edition ra đời.

Vậy Galaxy Enterprise Edition là gì, và tại sao trong thời gian gần đây các doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu cởi mở hơn với những giải pháp quản trị Knox Suite và các thiết bị Enterprise Edition, thay vì bảo thủ “khóa kín” với các thiết bị nội bộ như trước kia?

Samsung Galaxy Enterprise Edition là một nhóm các thiết bị và dịch vụ được tích hợp chặt chẽ với nhau nhằm hiện đại hóa doanh nghiệp của bạn trong thời đại số. Các thiết bị Enterprise Edition về bản chất luôn phải đáp ứng yêu cầu đặc thù của thiết bị doanh nghiệp như hỗ trợ cập nhật, sửa lỗi trong thời gian dài, có nhiều nâng cấp sâu về bảo mật, đảm bảo tính ổn định và thông suốt cho công ty.

Đây là các yếu tố tiên quyết của một sản phẩm doanh nghiệp. Ở Tây Ban Nha, các ngân hàng ở quốc gia này thậm chí bắt buộc thiết bị sử dụng phải thuộc dòng sản phẩm dành cho doanh nghiệp mới có thể sử dụng.

Vòng đời sản phẩm di động rất quan trọng với các doanh nghiệp về mặt tối ưu chi phí vận hành và thời gian chuyển đổi.

Với gần 10 năm kinh nghiệm trong việc triển khai các giải pháp doanh nghiệp, anh X, giám đốc IT của một công ty nước ngoài tại Việt Nam cho biết: "Về bản chất các thiết bị doanh nghiệp khác biệt rất nhiều so với các sản phẩm dân dụng, chẳng hạn như cùng một chiếc Galaxy S21 Ultra phiên bản Enterprise mà chúng tôi mới trang bị cho nhân viên được hỗ trợ cập nhật tới 5 năm giúp giảm thiểu phân bổ chi phí cho từng năm, đồng thời được hỗ trợ qua những kênh dịch vụ ưu tiên như Enterprise Tech Support hay Samsung Galaxy Care+ for Business, điều mà sản phẩm dân dụng không thể có".

"Mặt khác, công ty chúng tôi tham gia cả lĩnh vực sản xuất và thương mại, sẽ có những nhân viên cần dùng máy tính bảng để trình diễn hoặc demo cho khách hàng. Các thiết bị cho doanh nghiệp thường có giá cao hơn nên sẽ không khôn ngoan về tài chính nếu đầu tư sản phẩm đầu bảng như Galaxy Tab S7 cho toàn bộ nhân viên.

Samsung là công ty hiếm hoi cho chúng tôi những lựa chọn linh hoạt, họ có cả phiên bản Enterprise cho máy tính bảng siêu bền, chống sốc và chống nước tầm trung hay phiên bản Enterprise của một số dòng thiết bị chuyên dụng như Tab Active 3 và XCover 5", anh X nói thêm.

Anh Y, giám đốc công nghệ của một startup Việt Nam có chi nhánh ở Mỹ thì lại muốn nói nhiều hơn về an ninh, về sự linh hoạt khi triển khai giải pháp: "An ninh thông tin là sự sống còn với những công ty khởi nghiệp. Giá trị cốt lõi nhất của một startup là ý tưởng, là những đột phá có thể thay đổi cả một ngành công nghiệp".

Và "Có lẽ ý tưởng chính là thứ dễ bị đánh cắp nhất. Các tập đoàn lớn luôn có nhiều quy trình phức tạp để bảo vệ chúng, nhưng chúng tôi không thể có được sự xa xỉ đó. Các quy trình làm chậm doanh nghiệp, đòi hỏi bộ máy lớn và phức tạp trong khi với startup mọi thứ cần tinh gọn, đa năng".

Anh Y cho rằng công ty anh quyết định đầu tư vào các giải pháp Galaxy Enterprise Edition của Samsung vì nó giải quyết được sự cân bằng giữa tính bảo mật và sự tiện lợi của nhân viên: "Từ khi chuyển sang Knox Flatform for Enterprise, nhân viên của chúng tôi hoàn toàn không còn phải sử dụng hai thiết bị cá nhân song song với thiết bị cho công việc. Dữ liệu cá nhận được tách ra thành một khu vực bảo mật riêng, công ty không thể đọc được và các dữ liệu công việc thì lại được mã hóa song song hai lớp, sử dụng hai giao thức mã hóa độc lập, hạn chế tối đa rò rỉ thông tin không cần thiết".

Các thiết bị cá nhân đi kèm với giải pháp bảo mật Knox đang dần được các doanh nghiệp mở rộng cửa chào đón.

"Có một lầm tưởng rằng các sản phẩm doanh nghiệp dành cho những tập đoàn lớn, nhưng tôi tin rằng những doanh nghiệp vừa và nhỏ mới là người được hưởng lợi nhất từ các giải pháp này. Những doanh nghiệp lớn thường đã thành hình, thay đổi rất chậm, có sự phân cấp rõ ràng trong khi các doanh nghiệp nhỏ lại chuyển mình nhanh hơn, tinh gọn hơn về hệ tổ chức.

Việc sử dụng chung một thiết bị bảo mật cho cả cá nhân và công việc tiết kiệm chi phí cho chúng tôi rất nhiều mà lại giúp nhân viên làm việc hiệu quả hơn, xóa bỏ các vùng xám IT trong công việc".

Có lẽ việc cả anh X và anh Y cùng đồng lòng nhất là hệ quản trị Knox Suite giúp họ tối ưu hơn rất nhiều về cả nhân lực và chi phí. Với anh X: "Tùy theo nhu cầu công việc mà mỗi nhân viên lại có yêu cầu khác nhau về thiết bị, người thì dùng tablet Android trong khi người cần máy tính Windows, lại có nhân viên muốn dùng iOS để chuyển file nhanh cho đối tác. Từ lúc sử dụng Knox Suite, chỉ cần một nhân viên IT thì chúng tôi có thể quản trị, cài đặt và triển khai hàng trăm thiết bị từ xa".

Trên thực tế, chính nhờ vào sự linh hoạt, nhanh chóng cập nhật các công nghệ mới mà Samsung đã đạt được thành công rất lớn ở mảng thiết bị và giải pháp quản trị doanh nghiệp so với một số các công ty truyền thống trong ngành.

Tuy mới triển khai Knox được gần 10 năm, thiết bị Enterprise Edition 4 năm nhưng họ tại đã có hơn 1 tỷ thiết bị ứng dụng dịch vụ này trên toàn thế giới, với hơn 15000 doanh nghiệp khác nhau. Bản thân Samsung cũng đồng thời có hơn 5000 đối tác trên toàn cầu nhằm giúp tăng tốc triển khai Knox Suite phù hợp với từng khách hàng.

Tại Việt Nam, các sản phẩm Galaxy Enterprise Edition được Samsung tích hợp kèm điện thoại siêu bền Galaxy XCover 5 hay Tab Active3 đạt chuẩn quân đội.