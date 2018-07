Samsung dự báo lợi nhuận tăng yếu do smartphone bán chậm

Đại gia điện tử Hàn Quốc Samsung Electronics vừa dự báo lợi nhuận quý II tăng trưởng chậm nhất trong hơn một năm qua.

Hãng sản xuất chip nhớ, smartphone và TV lớn nhất thế giới cho biết lợi nhuận hoạt động quý II có thể chỉ tăng 5,2% lên 14.800 tỷ won (13,2 tỷ USD). Đây là tốc độ thấp nhất hơn một năm.

Tổng doanh thu có thể giảm 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 58.000 tỷ won. Số liệu chính thức sẽ được công bố cuối tháng này.

Lợi nhuận của Samsung vẫn được củng cố bởi doanh số chip DRAM và NAND trên toàn cầu. Mảng này đóng góp một phần ba doanh thu cho hãng và được dự báo lập kỷ lục lợi nhuận quý thứ 7 liên tiếp. Trong khi đó, mảng smartphone lại làm dấy lên lo ngại Samsung đã hết ý tưởng cho dòng Galaxy cao cấp.

Một chiếc điện thoại Galaxy S9 của Samsung tại triển lãm ở Tây Ban Nha hồi tháng 2. (Ảnh: Reuters)

Sau thông tin này, cổ phiếu Samsung đã mất 2,7% tại Seoul sáng nay. Nhà đầu tư lo ngại tác động của mảng smartphone với lợi nhuận chung của công ty. Trước đó, hồi tháng 4, họ đã cảnh báo lợi nhuận suy giảm do cạnh tranh khốc liệt hơn.

“Mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Thị trường smartphone không tăng trưởng nữa, nhưng cạnh tranh lại ngày càng gay gắt”, Lee Won-sik - nhà phân tích tại công ty chứng khoán tại Shinyoung nhận xét.

Năm nay, cổ phiếu Samsung đã mất 12% do lo ngại lợi nhuận tăng chậm lại và thiếu công nghệ đột phá để tăng doanh thu mảng smartphone. Báo cáo hàng tháng được hãng nghiên cứu Counterpoint Research công bố hôm qua cho thấy Galaxy 9 Plus đã bị iPhone 8 vượt mặt để chiếm ngôi smartphone bán chạy nhất thế giới. Nguyên nhân là doanh số Galaxy 9 Plus tại châu Âu yếu.

Cạnh tranh từ các đối thủ địa phương rẻ hơn, như Xiaomi hay Huawei cũng khiến Samsung bị ăn mòn thị phần tại Trung Quốc và Ấn Độ. Đây hiện là hai thị trường smartphone hàng đầu thế giới.

Video: Làm chậm smartphone, cả Apple và Samsung đều bị điều tra

