Sakura Montessori và hành trình 10 năm gieo mầm cho những em bé hạnh phúc

Ngày nay, trường mầm non không còn đơn thuần là nơi trông trẻ. Những nhà giáo dục hiểu rõ tiềm năng phát triển của lứa tuổi mầm non và không ngừng tìm tòi phương pháp sư phạm hiện đại giúp trẻ mầm non khám phá những tiềm năng này.

Không chỉ được biết đến là Hệ thống trường mầm non tiên phong ứng dụng phương pháp giáo dục Montessori chuẩn quốc tế tại Việt Nam, Sakura Montessori còn ghi dấu ấn là tổ chức đào tạo giáo viên Montessori đầu tiên cho nhiều trường mầm non trên toàn quốc.

Sakura Montessori - Tiên phong đặt nền móng phát triển phương pháp giáo dục Montessori ở Việt Nam

Năm 2011, Sakura Montessori khởi đầu hành trình của mình với sứ mệnh giáo dục cao cả “Khơi gợi tiềm năng sẵn có của những em bé hạnh phúc”. Dựa trên nền tảng cá nhân hóa học tập, lấy học tập thông qua trải nghiệm làm gốc, Sakura Montessori đã mang đến cho các thế hệ học sinh một môi trường giáo dục tràn đầy cảm hứng sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển toàn diện ở trẻ nhỏ, đồng thời giúp trẻ đạt được tính kỷ luật tự giác, phát huy khả năng tự học, tư duy độc lập và nuôi dưỡng tình yêu học tập suốt đời.

“Tại thời điểm đó, quyết định đưa Montessori - phương pháp giáo dục của tiến sĩ, bác sĩ, chuyên gia giáo dục người Ý Maria Montessori vào Việt Nam thực sự là một điều thách thức. Bởi phương pháp giáo dục này còn khá mới mẻ ở nước ta lúc đó. Với khối lượng kiến thức rất lớn, đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải nghiên cứu sâu và thực sự am tường mới có thể ứng dụng hiệu quả phương pháp này trong việc giáo dục trẻ” - chia sẻ của nhà sáng lập hệ thống giáo dục Edufit.

Nhưng nhận thấy những ưu điểm nổi bật của phương pháp giáo dục Montessori, trang bị cho trẻ những kiến thức và kỹ năng nền tảng để trở thành những con người thành công trong tương lai, Sakura Montessori quyết tâm theo đuổi và áp dụng phương pháp giáo dục Montessori chuẩn Quốc tế vào chương trình giáo dục của nhà trường.

Trải qua 10 năm hình thành và phát triển, Sakura Montessori đã và đang khẳng định vị thế hàng đầu với những dấu ấn đậm nét, tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục mầm non tại Việt Nam.

Lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng giáo dục mầm non tại Việt Nam

Với quan điểm “giáo dục vì sự phát triển bền vững”, Sakura Montessori là hệ thống trường mầm non đầu tiên tại Việt Nam triển khai mô hình Trung tâm đào tạo giáo viên Montessori quốc tế nhằm nâng cao chất lượng và chuẩn hóa đội ngũ giáo viên toàn hệ thống, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phương pháp giáo dục Montessori đến cộng đồng giáo dục mầm non Việt Nam.

Hợp tác chiến lược với các hiệp hội Montessori quốc tế như Hiệp hội phát triển Montessori quốc tế (IAPM), Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ (AMS), hiệp hội Montessori Hoa Kỳ (MIA), Sakura Montessori đã tổ chức thành công hơn 10 khóa đào tạo giáo viên Montessori quốc tế cho hơn 400 giáo viên trong và ngoài hệ thống.

Các khóa học này chính là bước đệm giúp hàng ngàn trường mầm non ứng dụng phương pháp giáo dục Montessori ra đời và nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam khắp các tỉnh thành trên cả nước có cơ hội tiếp cận phương pháp giáo dục hiện đại này.

Chắc chắn rằng, với những điểm sáng về chất lượng, Sakura Montessori chính là nơi hiện thực hóa những trải nghiệm giáo dục vươn tầm quốc tế cho các thế hệ học sinh mầm non tại Việt Nam, giúp các con phát triển theo đúng nhịp độ tự nhiên, phát huy tiềm năng sẵn có để đạt tới sự toàn diện về trí tuệ, thể chất, tinh thần và hoàn thiện về kỹ năng.