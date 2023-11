Saigontel ký Biên bản ghi nhớ nghiên cứu và phân tích giảm phát thải ở TP.HCM

(VTC News) -

Biên bản được ký kết tại Toạ đàm bàn tròn kết nối doanh nghiệp Hoa Kỳ và các địa phương Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tại Khách sạn Marriott Union Square, San Francisco vào ngày 15/11/2023.

Biên bản ghi nhớ ghi nhận các bên cam kết hỗ trợ TP.HCM nghiên cứu các công nghệ và lộ trình phát triển các nguồn năng lượng tái tạo phát thải thấp, phát thải ròng bằng “0”, công nghệ lưu trữ năng lượng, công nghệ thu giữ và sử dụng các-bon.

Hỗ trợ các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn TP.HCM thúc đẩy giảm phát thải thấp, phát thải ròng bằng “0” trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng.

Phát triển đô thị xanh, đô thị sinh thái, công trình xanh, đô thị hóa bền vững; Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, phát thải thấp, phát thải ròng bằng “0”.

Liên minh xanh cũng hỗ trợ thành phố xây dựng chiến lược góp phần giảm khí thải nhà kính; xác định nguyên nhân của các khu vực/lĩnh vực tạo phát thải lớn.

Đối với việc hợp tác nghiên cứu, phát triển, tích hợp các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) cho lĩnh vực giao thông vận tải, sau khi ký Biên bản ghi nhớ, các bên kỳ vọng sẽ đề xuất cho thành phố các giải pháp về sáng kiến giao thông thành phố thông minh, triển khai các công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) và Internet of Things (IoT) để nâng cao quản lý giao thông, giảm tắc nghẽn và giảm lượng khí thải từ giao thông, giải pháp vận tải giảm thiểu carbon, tối ưu hoá cơ sở hạ tầng giao thông, đề xuất chiến lược giám sát và giảm phát thải cho thành phố.

Cũng tại San Francisco, Liên minh xanh ký Biên bản ghi nhớ phối hợp nghiên cứu và phân tích về các cơ hội giảm phát thải ròng ở tỉnh Hưng Yên.

Các bên ghi nhận cam kết hỗ trợ Hưng Yên đạt mục tiêu tăng trưởng xanh với các mục tiêu như nghiên cứu các công nghệ và lộ trình phát triển các nguồn năng lượng tái tạo phát thải thấp, thúc đẩy giảm phát thải trong lĩnh vực giao thông, phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, phát thải thấp, bảo vệ, phục hồi các nguồn tài nguyên, phát triển các hệ sinh thái tự nhiên,…

Sự kiện nằm trong tuần lễ Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 30 diễn ra trong 6 ngày, với chủ đề “Kiến tạo tương lai tự cường và bền vững cho tất cả mọi người" (Creating a Resilient and Sustainable Future for All).

Hội nghị APEC 30 diễn ra trong bổi cảnh kỷ niệm 30 năm Hội nghị cấp cao đầu tiên của các nhà lãnh đạo nền kinh tế APEC tại Hoa Kỳ (1993 - 2023) và đánh dấu 25 năm Việt Nam gia nhập APEC (1998).