Sai phạm tại Gang thép Thái Nguyên: Bộ Công an khởi tố 14 cán bộ

Ngày 13/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty gang thép Thái Nguyên (TISCO).

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 12/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 14 bị can về các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong đó, có 9 bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 gồm: Đặng Văn Tập (nguyên Phó Giám đốc Thường trực Ban Quản lý dự án TISCO); Đồng Quang Dương (nguyên Phó Giám đốc, kiêm Thư ký dự án TISCO); Nguyễn Trọng Khôi (nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS); Trịnh Khôi Nguyên (nguyên Trưởng phòng Đầu tư phát triển VNS); Đỗ Xuân Hòa (nguyên Kế toán trưởng TISCO); Lê Thị Tuyết Lan (nguyên Phó phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính TISCO); Uông Sỹ Bính (nguyên Phó phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính TISCO); Nguyễn Văn Trán (nguyên Ủy viên Ban kiểm soát VNS); Đặng Thúc Kháng (nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị, kiêm Trưởng Ban kiểm soát VNS). Riêng bị can Đặng Thúc Kháng áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giam.

Đồng thời, có 5 bị can bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm: Lê Phú Hưng (nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị VNS); Nguyễn Minh Xuân (nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị VNS); Nguyễn Chí Dũng (nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị TISCO); Hoàng Ngọc Diệp (nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị TISCO); Đoàn Thu Trang (nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị TISCO).

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật.