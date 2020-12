Sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Khởi tố thêm 13 bị can

Ngày 7/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đang điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (Tổng Công ty VEC), Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan.

13 bị can liên quan đến vụ án bị khởi tố.

Quá trình điều tra vụ án, ngày 1/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét, đối với 13 bị can gồm: Hoàng Trung Hậu, Nguyễn Tấn Chánh, Lê Công Bằng, Quách Văn Phúc, Phan Doãn Giang, Đào Trọng Hiếu, Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Bá Giang, Lã Văn Hải, Kiều Đức Công, Nguyễn Trung Thu, Phạm Lê Bắc, Phạm Văn Bảo - Kỹ sư vật liệu, Giám sát viên thuộc đơn vị Tư vấn giám sát thi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Tổng Công ty VEC làm chủ đầu tư, về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 224 – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị can trên có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng trong quá trình giám sát thi công, xác nhận nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, dẫn đến đưa công trình không đảm bảo chất lượng vào khai thác sử dụng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản Nhà nước.

Sau khi Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt, triển khai thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, hành vi của những người liên quan, xác minh tài sản để thu hồi, kê biên triệt để theo đúng quy định của pháp luật.