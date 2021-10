Sai phạm ở viện Mắt TP.HCM: Cựu giám đốc và thuộc cấp gây thiệt hại hơn 14 tỷ

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Mắt TP.HCM (phường 7, quận 3, TP.HCM).

Quá trình điều tra xác định, năm 2018, Bệnh viện Mắt TP.HCM tổ chức thực hiện gói thầu “Mua sắm Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2018” để mua sắm vật tư phục vụ điều trị, khám chữa bệnh.

Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM Nguyễn Minh Khải bị tạm giam để phục vụ điều tra. (Ảnh: baodautu.vn)

Khi thực hiện đấu thầu mua sắm, một số cá nhân lãnh đạo Bệnh viện Mắt đã làm trái quy định của pháp luật về đấu thầu để loại mặt hàng Thủy tinh thể nhân tạo cùng tương đương đáp ứng yêu cầu về Kỹ thuật và có giá dự thầu thấp nhất, mua các mặt hàng Thủy tinh thể có giá dự thầu cao gồm: Thủy tinh thể nhân tạo CT Asphina 509M với giá 3.100.000 đồng/cái; Thủy tinh thể nhân tạo CT Asphina 509MP với giá 3.600.000 đồng/cái; Thủy tinh thể nhân tạo CT Lucia 601PY với giá 3.400.000 đồng/cái; Thủy tinh thể nhân tạo CT Lucia 201P với giá 2.950.000 đồng/cái.

Bảo hiểm y tế và người bệnh phải chi trả thêm phần chênh lệch cao hơn khi Bệnh viện Mắt TP.HCM lựa chọn mặt hàng Thủy tinh thể có giá cao hơn trúng thầu trái quy định. Gây thiệt hại tổng số tiền là 14.215.000.000 đồng; trong đó thiệt hại cho Quỹ Bảo hiểm y tế 5.217.946.000 đồng, người bệnh có Bảo hiểm y tế 7.168.154.000 đồng, người bệnh không có Bảo hiểm y tế 1.828.900.000 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 bị can Nguyễn Minh Khải (nguyên Giám đốc); Võ Thị Chinh Nga (nguyên Phó Giám đốc); Phí Duy Tiến (nguyên Phó Giám đốc); Nguyễn Quốc Toản (nguyên Trưởng Khoa phẫu thuật, gây mê hồi sức thuộc Bệnh viện Mắt) về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin để các cá nhân bị hại biết, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng P4/C01) để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ: Số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, theo số điện thoại trực ban 069.2345860; số điện thoại di động 0975919247.