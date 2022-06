Sai phạm của cựu Thứ trưởng KH&CN Phạm Công Tạc liên quan thế nào đến Việt Á?

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông ông Phạm Công Tạc (nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại Khoản 3, Điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn, cơ quan điều tra đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Ông Phạm Công Tạc

Cuối năm 2021, trả lời báo chí về lý do chọn kit test của Công ty Việt Á, Thứ trưởng Phạm Công Tạc cho biết: "Trước khi giao nhiệm vụ cho Học viện Quân y, nhiều người khuyến cáo nên chọn một công ty ở Việt Nam có thể sản xuất được công suất hàng triệu kit test. Việt Á là một trong những đơn vị sản xuất kit test và công ty này cũng được các nhà khoa học của Học viện Quân y đề xuất tham gia”.

Theo ông Tạc, thời điểm lúc bấy giờ (đầu năm 2020), các nhà khoa học trong nước và thế giới đã có các nghiên cứu về kit test COVID-19.

Tại Việt Nam, ngày 30/1/2020, Bộ KH&CN mời lãnh đạo Học viện Quân Y, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Đại học Bách khoa Hà Nội họp khẩn bàn về các giải pháp phòng, chống dịch. Tại cuộc họp, các nhà khoa học đều cho rằng cần thiết phải có kit test để xác định người mang bệnh, vừa phục vụ công tác điều trị vừa để tránh lây nhiễm.

Thứ trưởng Bộ KH&CN cho biết, đầu năm 2020, Việt Nam đang trong tình trạng thiếu kit test, thậm chí có thời điểm, trong kho của Bộ Y tế chỉ còn 50 cái. Dù đã có chủ trương đặt mua nhưng không thành công nên lúc đó các nhà khoa học đề nghị Bộ KH&CN nghiệm thu ngay chuyển Bộ Y tế cấp phép khẩn cấp.

Về thông tin đăng tải bộ kit test của Việt Á được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chấp thuận trên cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN, ông Phạm Công Tạc nói: "Bộ tổng hợp thông tin sau đó đưa lên là có vấn đề, có lỗi và tạo ra cái không hay”.

Tuy nhiên, tại kỳ họp thứ 13, UBKT Trung ương xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021 liên quan đến vụ việc tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Sau đó, UBKT Trung ương kết luận: Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, để một số lãnh đạo Bộ và đơn vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong việc phê duyệt, giao tổ chức thực hiện, ký hợp đồng, đánh giá, nghiệm thu, chuyển giao, quản lý, kiểm tra, giám sát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Học viện Quân y; trong truyền thông, xác nhận và đề nghị khen thưởng đối với Học viện Quân y, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và một số cá nhân.

Tại Kỳ họp thứ 15, UBKT Trung ương quyết định cảnh cáo ông Phạm Công Tạc.

Ngày 4/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong đó, ông Phạm Công Tạc được kết luận đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm Quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng ông Phạm Công Tạc.