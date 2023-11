Sai lầm khi thay dầu nhớt xe máy

(VTC News) -

Thay dầu nhớt theo số km xe chạy

Sai lầm đầu tiên và phổ biến nhất hiện nay chính là cách tính thời điểm thay nhớt. Theo đó, hầu hết người dùng xe máy tại Việt Nam đang có thói quen tính số km đã đi của xe để xác định khi nào cần thay nhớt cho xe. Mặc dù vậy, cách làm này chỉ mang tính tương đối và không đúng với tất cả trường hợp.

Việc thay dầu nhớt cho xe máy nếu không được thực hiện đúng cách sẽ gây tổn hại cho động cơ và tuổi thọ của xe. (Ảnh minh họa: daunhotpro)

Bởi trong điều kiện thông thường, xe máy sử dụng thường xuyên, chu kỳ thay nhớt sau mỗi 1.000 - 1.500 km là tương đối hợp lý. Tuy nhiên, với những trường hợp đặc biệt như xe không thường xuyên di chuyển hoặc xe di chuyển nhiều trên các địa hình đồi dốc, việc căn cứ vào số km đã đi để thay nhớt không còn hợp lý.

Đối với những trường hợp này, nếu xe chưa di chuyển đến mốc km kể trên, chủ xe vẫn nên thay nhớt sau khoảng 12 tháng. Hoặc nếu xe không di chuyển, tốt nhất sau khoảng 3 tháng nên thay lại dầu nhớt mới. Lý do là bởi dầu nhớt sau khi đổ vào xe sẽ nhanh chóng giảm phẩm cấp, dù xe không vận hành.

Chần chừ khi thấy dấu hiệu xe cần thay dầu nhớt

Dầu nhớt được xem là lớp bảo vệ giúp tăng tuổi thọ cho động cơ xe. Tuy nhiên, do không hiểu được tầm quan trọng của nhớt hoặc do chủ quan nên nhiều chủ xe vẫn còn tâm lý chần chừ, không để ý thay nhớt định kỳ cho xe. Suy nghĩ sai lầm này sẽ khiến xe trở nên trì trệ, vận hành kém và thường xuyên phát ra tiếng kêu to gây khó chịu khi di chuyển.

Theo nhiều chuyên gia, thời gian thay dầu nhớt xe máy tốt nhất nên là 2.000 km đối với xe số và 1.000 - 1.500 km đối với xe tay ga. Tuy nhiên, con số này cũng có thể thay đổi, tùy thuộc vào các yếu tố thực tế khác như: điều kiện môi trường, công suất hoạt động của xe, chất lượng của dầu nhớt…

Nếu xe thường xuyên di chuyển thì dầu nhớt trong xe sẽ rất nhanh xuống cấp, bạn phải tiến hành thay mới sớm hơn nếu không muốn chiếc xe của mình gặp phải sự cố đáng tiếc xảy ra.

Không xả hết dầu nhớt cũ

Trong quá trình tiến hành thay nhớt, một sai lầm khác mà rất nhiều người dùng xe máy mắc phải là cẩu thả, chủ quan không xả hết nhớt cũ còn trong bình. Điều này tưởng chừng không ảnh hưởng nhiều nhưng thực tế lại để lại hậu quả cho xe nếu liên tục tái diễn.

Nguyên nhân là bởi dầu nhớt cũ sau quá trình sử dụng không chỉ bị mất tác dụng mà còn chứa nhiều tạp chất, mạt kim loại do quá trình ma sát. Những thứ này dễ gây hư hại cho động cơ nên nếu không xả hết nhớt cũ, về lâu về dài sẽ khiến động cơ bị hỏng hóc, giảm tuổi thọ.

Vì vậy, nếu tự thay nhớt, chủ xe cần phải kiên nhẫn đợi nhớt cũ xả hết, đồng thời nghiêng xe cho nhớt còn đọng ở những chi tiết máy chảy ra hoàn toàn, sau đó dùng vòi hơi xịt vào trong lốc máy cho nhớt văng ra sạch.

Phó mặc cho nhân viên bảo dưỡng

Như một thói quen, rất nhiều khách hàng hiện nay khi đi bảo dưỡng xe thường không hề quan tâm xem xe của mình được thay loại dầu nhớt gì, có xuất xứ từ đâu…mà chỉ phó mặc, giao toàn quyền quyết định cho nhân viên bảo dưỡng. Kết quả là sau khi thay nhớt xong, nhiều chủ xe chỉ biết than thở là tại sao xe mới được thay nhớt không lâu mà lại chạy ì ạch và tốn xăng... Đến khi nhận ra vấn đề, đem xe đi kiểm tra thì mới biết xe đã sử dụng phải nhớt không phù hợp.

Tuy nhân viên bảo dưỡng là những người có chuyên môn nhưng bạn cũng không nên để cho họ tự ý quyết định mọi chuyện. Có thể một số nhân viên vì doanh số, lợi nhuận sẽ sử dụng loại dầu nhớt xe máy đắt tiền nhưng chưa hẳn phù hợp với dòng xe của bạn đang đi.

Không những thế, nếu không may gặp phải cơ sở sửa chữa không uy tín, nhân viên còn có thể thay nhớt trôi nổi, kém chất lượng, khiến xe của bạn hư hỏng, xuống cấp nhanh chóng.

Do đó, để tránh tình trạng này, tốt nhất, bạn nên tìm hiểu trước về các loại dầu nhớt và sau đó trao đổi, tham khảo thêm ý kiến của nhân viên sửa chữa để lựa chọn đúng sản phẩm tốt, phù hợp nhất với động cơ của mình.