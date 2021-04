Sách của trường ĐH KHXH&NV TP.HCM bị thu hồi vì đạo văn

(VTC News) -

Ngày 22/4, trả lời VTC News ông Trần Nam, Trưởng Phòng truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết, trường vừa có quyết định thu hồi cuốn sách “Báo chí và Truyền thông: Những thách thức và giải pháp trong xu thế phát triển hiện đại” vì liên quan đến nhóm tác giả đạo văn.

Cuốn sách bị thu hồi vì hai tác giả đạo văn của GS Jim Macnamara. (Ảnh: Khuất Nguyên)

“Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn, ĐH Quốc gia TP.HCM quyết định thu hồi sách vì liên quan đến nhóm tác giả đạo văn của giáo sư người Úc. Có thể bên ngoài thu hồi sách chưa hết, nên mới có tình trạng sách đang được bán”, ông Nam nói.

Cuốn sách “Báo chí và Truyền thông: Những thách thức và giải pháp trong xu thế phát triển hiện đại” được in tại Công ty TNHH MTV in Kinh tế (địa chỉ 279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, Quận 10, TP.HCM); Chịu trách nhiệm xuất bản và nội dung là TS Đỗ Văn Biên, Quyền Giám đốc, NXB ĐHQG HCM; Tổ chức bản thảo và chịu trách nhiệm tác quyền do Khoa Báo chí & Truyền thông, trường ĐH KHXH&NV TP.HCM.

Cuốn sách dù đã bị thu hồi nhưng vẫn được bán ở các trang website của nhiều nhà sách ở TP.HCM. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Trước đó, ngày 13/1/2021, GS Jim Macnamara (người Úc) đã gửi mail cho Khoa Báo chí & Truyền thông trường ĐH KHXH&NV TP.HCM và trường Đại học Văn Lang TP.HCM với nội dung phản ánh nhóm tác giả Hoàng Xuân Phương, Vũ Mộng Lân đạo văn tác phẩm của mình.

“Tôi viết thư này cho các bạn về một trường hợp đạo văn nghiêm trọng của hai nhà nghiên cứu Việt Nam hiện đang công tác tại Đại học Văn Lang và trước đây đã làm việc hoặc công bố bài viết thông qua Đại học Quốc gia TP.HCM.

Năm 2016 tôi xuất bản một bài báo khoa học tạp chí quốc tế uy tín Journalism & Mass Communication Quarterly. Gần đây, tôi đã được cung cấp một bài báo bằng tiếng Việt có hơn 85% nội dung bài báo là của tôi, từng chữ một, với Hoàng Xuân Phương và Vũ Mộng Lân tự xưng là tác giả. Tôi tin bài báo được xuất bản bởi Đại học Quốc gia Việt Nam. Bằng chứng cho thấy bài báo bằng tiếng Việt là một bản sao bài báo của tôi được thể hiện bằng phần đính kèm thứ ba (bằng chứng), cho thấy sự so sánh với phần lớn tác phẩm được Hoàng Xuân Phương và Vũ Mộng Lân dịch trực tiếp từ bài báo của tôi…

Điều này cũng làm tổn hại đến uy tín của Việt Nam và các trường ĐH Việt Nam trên trường quốc tế. Tôi thông báo việc này với các cán bộ cấp cao của trường ĐH Văn Lang và ĐH Quốc gia TP.HCM những người mà tôi tin cần phải nhận thức được hành vi vi phạm và vi phạm đạo đức này. Tôi mong, được biết các bạn xử lý vụ việc này như thế nào”, GS Jim Macnamara viết (dịch từ mail của GS Jim Macnamara, PV).

Liên quan đến sự việc trên, Khoa Báo chí & Truyền thông trường ĐH KHXH&NV TP.HCM cũng đã trực tiếp gửi mail cho ông Đỗ Văn Biên, Quyền Giám đốc NXB ĐH QG TP.HCM về việc thu hồi sách vì trùng lặp với nội dung bài báo khoa học của tác giả Jim Macnamara.

Theo tìm hiểu của PV VTC News, dù bị GS Jim Macnamara tố cáo đạo văn và trường ĐH KHXH& NV TP. HCM đã thu hồi sách nhưng nhóm tác giả đạo văn không hề bị cơ quan chức năng xử lý. Cụ thể, trước khi bị tố đạo văn, bà Hoàng Xuân Phương từng giữ chức Trưởng bộ môn Truyền thông Ứng dụng, khoa Báo chí & Truyền thông, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM. Đến tháng 12/2020, bà được bổ nhiệm làm Phó trưởng Khoa Quan hệ Công chúng & Truyền thông, trường ĐH Văn Lang TP.HCM. Còn ông Vũ Mộng Lân làm giảng viên trường ĐH Văn Lang TP.HCM từ năm 2020 đến nay.

Trên thực tế, dù cuốn sách đã được thu hồi thế nhưng đến nay sách này vẫn được bán công khai trên website một số nhà sách trên địa bàn TP.HCM.

VTC News sẽ tiếp tục đưa tin về sự việc trên.