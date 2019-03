Sa Pa: Thời hoàng kim trở lại

Bảo tàng nghệ thuật Pháp giữa lòng Tây Bắc

Ít ai ngờ rằng, lịch sử của Sa Pa từng vô cùng huy hoàng khi vào đầu thế kỷ 19, người Pháp đã chọn nơi đây làm “kinh đô mùa hè” và là thiên đường nghỉ dưỡng của giới thượng lưu Pháp. Từ năm cuối thập kỷ 20 đến đầu thập kỷ 40 của thế kỷ 20, số khách du lịch lên Sa Pa tăng nhanh.

Tháng 8/1927 có 51 du khách đến Sa Pa nhưng tháng 8/1928, đã có 158 người đến Sa Pa. Trong hai năm, 1938 - 1939 có tới gần 3000 lượt du khách lên Sa Pa. Thị trấn trong sương, đúng như tham vọng của người Pháp, đã thực sự trở thành “kinh đô mùa hè”, với những khách sạn nghỉ dưỡng sang trọng vang bóng một thời như Le Premier, Metropole…

Nhưng thời hoàng kim có phần hư ảo này đã bị chìm vào quên lãng, chiến tranh đã khiến “kinh đô mùa hè” Sa Pa gần như bị xóa sổ. Và Sa Pa trong suốt thế kỷ qua âm thầm, lặng lẽ như một sơn nữ mang vẻ đẹp kỳ bí, hoang sơ của núi rừng Tây Bắc.

Trong tâm thức của du khách, Sa Pa không phải là một chốn nghỉ dành cho giới thượng lưu. Không có những khách sạn sang trọng, không có những trải nghiệm cao cấp. Đâu đó chỉ là những khách sạn 3, 4 sao với sự phát triển có phần èo uột. Mãi cho đến năm 2017, Sa Pa mới có khách sạn 5 sao đầu tiên.

Nhưng cũng phải đến khi khách sạn 5 sao quốc tế Hotel De la Coupole, MGallery by Sofitel ra đời cuối năm 2018, “sơn nữ” Sa Pa mới thực sự bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, để trở lại với vẻ quyến rũ vốn có từ trong lịch sử huy hoàng.

Định vị lại một Sa Pa sang trọng

Hotel de la Coupole là câu chuyện kể bằng những đường nét và hình khối kiến trúc, về cuộc sống của người Pháp giữa các bộ tộc vùng cao tại “kinh đô mùa hè” Sa Pa những năm 1920-1930. Đặt giữa lòng Sa Pa mờ sương, tuyệt tác mới này của Bill Bensley và Tập đoàn nổi danh trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí Sun Group chẳng khác nào cung điện xa hoa Versaille được “bứng” về từ nước Pháp, để trở thành hiện thân của quá khứ hoàng kim một thời của thị trấn nghỉ dưỡng này.

Phong cách thiết kế quý tộc của khách sạn thể hiện trong sự kết hợp của vẻ xa hoa từ sàn diễn thời trang Haute Couture nước Pháp với phong cách đặc trưng của các dân tộc thiểu số ở Sa Pa. Nếu như sảnh khách sạn khiến người ta liên tưởng đến trung tâm thương mại sang trọng Galeries Lafayette ở Paris, thì nhà hàng Chic mang thiết kế của một show diễn thời trang haute couture, với sàn catwalk được bao phủ bởi những bộ trang phục thời thượng và một “bữa tiệc buffet” của vô số những suốt chỉ với máy khâu.

Cacao là một cửa hàng bánh ngọt xa hoa với sảnh chờ màu hồng và cầu thang xoắn ốc dẫn đến gác lửng và mỗi bậc thang sẽ kể về một câu chuyện đậm hương vị chocolate cho các quý cô. Mỗi phòng nghỉ tại khách sạn mang một màu sắc đặc trưng, từ hồng, xanh lá, da cam và vàng – những sắc màu trên trang phục dân tộc vùng cao, với điểm nhấn là những hoa văn trên đá lát nền, mũ đội đầu của các cô gái bản địa và những chi tiết décor đậm chất Pháp như những chiếc xe cổ cùng hàng ngàn bức vẽ mẫu thời trang.

Từng ngóc ngách nhỏ nhất của khách sạn đều được ông hoàng resort Bill Bensley tô điểm bằng những món đồ cổ lai hy mà ngài lượm lặt từ khắp nơi trên thế giới: rương hòm cổ chất cao, mũ, ống chỉ cũ kỹ, những cuốn sách cổ, những bộ váy lấp lánh, vòng cổ bộ tộc, áo lông thú, thậm chí cả y phục quân đội…

Đến khách sạn này, bạn sẽ có cảm giác như đang đi lạc giữa sàn catwalk dành cho các quý bà sang chảnh, hoặc đang lang thang giữa bảo tàng nghệ thuật được đặt tại kinh đô ánh sáng. Dù gọi cách nào đi chăng nữa thì Hotel De la Coupole cũng gợi nhắc đến một bữa tiệc buffet sang trọng pha trộn giữa văn hoá Tây Bắc và nghệ thuật Pháp.

Chỉ sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động, Hotel De la Coupole MGallery đã lập tức được Hurun Best of the Best Awards 2019 trao tặng giải thưởng “Khách sạn hạng sang mới tốt nhất Việt Nam”.

Hurun Best of the Best Awards 2019 được đánh giá là “chuẩn mực của xa xỉ” tại Trung Quốc. Giải thưởng được trao tặng bởi Viện nghiên cứu Hurun (Hurun Research Institute) có trụ sở tại Thượng Hải, dựa trên kết quả khảo sát từ 465 người dùng cao cấp có giá trị tài sản trên 10 triệu nhân dân tệ tại Trung Quốc trong 6 tháng cuối năm 2018. Trong số đó có 84 người được xếp hạng “siêu giàu” với trị giá tài sản trên 100 triệu nhân dân tệ, 64% trong số đó đến từ các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến.

15 năm qua, những nghiên cứu về tâm lý, thói quen và xu hướng tiêu dùng của những người giàu nhất Trung Quốc được tiến hành bởi Hurun đã trở thành một tiêu chuẩn, một thước đo cho thị trường hàng tiêu dùng cao cấp tại Trung Quốc. Điều đó cho thấy, để có được giải thưởng Khách sạn hạng sang mới tốt nhất Việt Nam, Hotel de la Coupole, MGallery by Sofitel đã đạt tới đẳng cấp sang trọng nhất và tạo ấn tượng mạnh mẽ với giới thượng lưu.

Với tuyệt tác nghỉ dưỡng mới này, thương hiệu du lịch của Sa Pa trên bản đồ nghỉ dưỡng toàn cầu sẽ được định vị lại, du lịch Tây Bắc có thêm một định nghĩa mới: du lịch cao cấp – điều mà trước nay có lẽ chẳng ai nghĩ Tây Bắc sẽ có. Và điều đó cũng có nghĩa: Sa Pa sẽ trở lại thời hoàng kim vốn đã thuộc về nó.

Quỳnh Chi