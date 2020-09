Sa Pa chuyển rét 12,9 độ C trong ngày đầu Thu

Mức nhiệt này thấp hơn 1,3 độ C so với hôm qua. Nhiệt độ Sa Pa xuống thấp vào sáng sớm, sau đó tăng nhanh, tới trưa đạt khoảng 20 – 21 độ C.

Các khu vực khác trong tỉnh Lào Cai vẫn xuất hiện nắng nóng diện rộng, vùng thấp nền nhiệt trung bình khoảng 34 – 36 độ C, vùng núi từ 29 – 31 độ C.

Khả năng mùa Đông năm 2020 sẽ đến sớm và lạnh hơn năm trước.

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, căn cứ chuỗi số liệu quan trắc khí tượng tại địa phương hơn 50 năm trở lại đây, đây là lần đầu tiên xuất hiện rét hại trong những ngày đầu Thu tháng 9.

“Khả năng đây là tín hiệu báo trước mùa Đông năm 2020 sẽ đến sớm và lạnh hơn năm 2019”, ông Hải cho biết.