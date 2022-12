"Thực tế, dựa trên cơ sở khoa học, tất cả đồ uống có cồn, bao gồm rượu vang đỏ và trắng, bia và rượu mạnh, đều có liên quan đến ung thư. Càng uống nhiều, nguy cơ ung thư của bạn càng cao", chuyên gia dinh dưỡng Kimberly Gomer nói với Eat This, Not That.

Theo phân tích của bà Gomer về mối liên hệ giữa rượu và ung thư, etanol trong đồ uống có cồn phân hủy thành acetaldehyde, một chất gây ung thư. Hợp chất này làm hỏng ADN và ngăn các tế bào trong cơ thể tự chữa lành. Điều này đồng nghĩa với việc các tế bào ung thư có thể dễ dàng phát triển.

"Đồ uống có cồn có thể ảnh hưởng đến mức độ hormone như estrogen, đặc biệt là với bệnh ung thư vú. Mức độ hormone càng cao, tế bào phân chia càng nhiều thì càng có nhiều nguy cơ khiến ung thư phát triển", bà phân tích.

Đồ uống có cồn có mối liên hệ mật thiết với bệnh ung thư. (Ảnh: Focused)

Ngoài ra, bà Gormer cũng cho hay đồ có cồn khiến cơ thể phân hủy và không hấp thụ một số chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin A, C, D, E và folate. Đây lại là những chất giúp bảo vệ cơ thể chống lại bệnh ung thư.

Hơn nữa, bà Gomer lưu ý rằng các đồ uống có cồn chứa nhiều calo rỗng. Theo đó, uống rượu bia khiến cơ thể phải tiêu thụ thêm calo, từ đó dẫn đến tình trạng tăng cân, béo phì và tăng khả năng mắc ung thư cho con người.

"Đồ uống có cồn là tác nhân gây ung thư nguy hiểm thứ ba sau thuốc lá và béo phì. Mọi người cần biết rượu bia có thể làm tăng nguy cơ mắc ít nhất 6 bệnh ung thư bao gồm ung thư đại tràng, vú, thực quản, gan, dạ dày và miệng", bà Gomer nói.

Tuy nhiên, những kiến thức này không thực sự được nhiều người biết đến. Trong 3.865 người trưởng thành tham gia khảo sát về mối liên quan giữa đồ uống có cồn và bệnh ung thư, gần 80% người không biết về rượu vang có thể gây ung thư, hơn 70% không biết về nguy cơ ung thư liên quan đến bia và 68,8% không biết về mối liên hệ giữa ung thư và rượu.

Ngoài ra, hơn 50% thừa nhận họ không biết đồ uống có cồn có mối liên quan mật thiết với bệnh ung thư.

Bên cạnh đó, thậm chí còn có 1,7% số người cho rằng rượu vang làm giảm nguy cơ ung thư, 2,2% cho rằng bia có tác dụng tương tự và 10% cho rằng rượu có thể làm giảm nguy cơ ung thư.

Từ điều này, bà Gomer kết luận con người nên tránh uống đồ có cồn càng nhiều càng tốt.