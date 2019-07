Running Man tập cuối: Ninh Dương Lan Ngọc giành chiến thắng, trở thành người mạnh nhất mùa 1

Tối 20/7, Running Man Việt Nam – Chạy đi chờ chi đã lên sóng tập cuối cùng của mùa 1. Vượt qua nhiều thử thách, bóng hồng duy nhất của chương trình là Ninh Dương Lan Ngọc đã giành chiến thắng và trở thành người mạnh nhất.

Lan Ngọc giành chiến thắng trong mùa 1.

Dàn nghệ sĩ để mặt mộc ghi hình

Trong thử thách đầu tiên, dàn nghệ sĩ đang ngủ ngon giấc bị gọi dậy bằng tiếng chuông báo ầm ĩ để thực hiện nhiệm vụ thu thập thẻ bài siêu năng lực. Với gương mặt mộc còn buồn ngủ, 7 thành viên của chương trình khiến khán giả không khỏi thích thú vì vốn đã quen thấy các nghệ sĩ xuất hiện với ngoại hình đẹp.

Không chỉ hoang mang khi xuất hiện với gương mặt mộc, cả nhóm tiếp tục đối mặt với loạt thử thách trên biển đầy cam go. Là người đầu tiên thức giấc, Jun Phạm nhận ngay loạt thử thách xoay vòi voi 10 vòng, nhào lộn 2 vòng trên ghế ngay khi bước khỏi phòng.

Tuy nhiên, vận may không đến dễ dàng, Thỏ Trắng liên tục gặp trở ngại bởi sức cản của gió trong nhiệm vụ giành phao và ném vào cột năng lực để nhận thẻ bài tương ứng.

Các nghệ sĩ để mặt mộc ghi hình.

Tiếp đến, BB Trần cùng Ngô Kiến Huy cũng mau chóng bước vào chuỗi nhiệm vụ liên hoàn trên biển. Bộ đôi thường xuyên gặp xui này tiếp tục chật vật thực hiện xoay vòi voi. Nếu như “thánh chơi dơ” BB Trần ngã đến 2 lần thì Ngô Kiến Huy lại sai động tác.

Jun Phạm cuối cùng cũng bộc lộ bản chất “chơi dơ" của mình khi đem đến cú lừa cực to cho Liên Bỉnh Phát. Thực hiện chính xác động tác xoay vòi voi nhất nhưng vì bị Jun Phạm lừa nên anh chàng đành phải ngậm ngùi thực hiện lại thử thách lộn trên cầu thăng bằng.

Kết quả, người hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên lại là Lan Ngọc, tiếp theo sau là Jun Phạm – người dậy sớm nhất, Ngô Kiến Huy, BB Trần, Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát và Trương Thế Vinh.

Trấn Thành, Trương Thế Vinh "tắm" trong bột mì

Sang đến thử thách tìm đồ vật bị chôn vùi, dàn nghệ sĩ di chuyển đến nhà hàng. Những tưởng được ăn ngon nhưng không, 7 thành viên bắt cặp thi đấu với nhau. Đúng như tên gọi, các đội chơi sẽ thổi tung thau bột mì để tìm 3 đồ vật bị ẩn giấu dưới lớp bột, sau đó ghi câu trả lời lên bảng.

Cặp đôi nào trả lời đúng được chọn món ăn và nhận thẻ bài tương ứng, ngược lại, đội có câu trả lời sai phải nhận phần ăn sáng bình thường và không có thẻ bài.

Trấn Thành.

May mắn hơn các đồng đội vì sở hữu trong tay tấm thẻ vũ trụ, BB Trần không cần “ra trận” mà vẫn có thể ăn uống no say. Trong khi đó, các cặp đấu còn lại đã có những màn tạo nét đặc biệt, mang đến cho khán giả một trận cười nghiêng ngả trong nhiệm vụ bữa sáng tại nhà hàng.

Mở đầu cuộc chơi là Trấn Thành – Jun Phạm. Với khí thế hừng hực, lại cộng thêm thể lực tốt hơn Jun Phạm, Trấn Thành lao vào cuộc chiến nhanh như tên lửa và xuất sắc giành chiến thắng với 3 món đồ vật bông cải, trứng gà và cà chua.

Còn Jun Phạm vì thổi quá hăng say khiến bột mì che lấp cả khuôn mặt nên anh đành ngậm ngùi thua cuộc. Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy lại chật vật, mất thời gian khá lâu để thổi hết thau bột mì.

Tìm được hành lá, trứng cút và mì trước, chàng Bắp giành chiến thắng. Đối đầu với Liên Bỉnh Phát, Trương Thế Vinh dù được “nhuộm da” bất đắc dĩ nhưng nam diễn viên hí hửng vì hạ được đối thủ.

Truogn Thế Vinh.

Căng thẳng với trận chiến cuối cùng

Trước khi bước vào thử thách xé bảng tên, các thành viên đã có cuộc chiến tìm lại siêu năng lực bị mất của mình. Cụ thể, dàn nghệ sĩ có được những năng lực sau: Lan Ngọc – Người bất tử với 3 bảng tên, Jun Phạm – bắn súng nước vào ai người đó bị loại, Ngô Kiến Huy – phóng to bảng tên, Trấn Thành – quay ngược thời gian tùy thích, Liên Bỉnh Phát – thôi miên người khác để không bị xé bảng tên, BB Trần – ghi tên ai người đó bị loại và Trương Thế Vinh – thuật phản lực, nếu bị tấn công lực sẽ có tác dụng ngược với người xé bảng tên của anh.

Bước vào trận chiến, các thành viên đã nhanh chóng lên dây cót thần ngay từ những phút đầu tiên. Trên đường đi tìm liên minh để thoát khỏi số phận “mối thù chung” của 6 thành viên còn lại, Trấn Thành vô tình lọt vào tầm ngắm của Ngô Kiến Huy.

Nếu chàng Bắp phóng to bảng tên của Trấn Thành thì vài giây sau, nam MC đã sử dụng năng lực của mình, quay ngược thời gian để thoát khỏi tình huống nguy cấp. Tuy nhiên, Ngô Kiến Huy sau đó bị BB Trần phản bội, xé bảng tên trong sự ngỡ ngàng của anh.

Suốt phần thử thách xé bảng tên, các nghệ sĩ khiến người xem liên tục hồi hộp, chờ đợi kết quả vì bị "tiêu diệt" xong lại hồi sinh, sử dụng siêu năng lực để tiếp tục chiến đấu. Sau một hồi vật lộn với nhau, cuộc chiến chỉ còn lại Trương Thế Vinh và Lan Ngọc.

Nổi danh với khả năng “cơ hội" thượng thừa, Lan Ngọc ngay lập tức lập mưu, giăng bẫy Trương Thế Vinh vào trận đấu tay đôi sống còn. Và tất nhiên, với tính cách thật thà của mình, Trương Thế Vinh không ngần ngại đồng ý lời thỉnh cầu cả hai sẽ xé bảng tên của nhau cùng lúc của Lan Ngọc.

Điều gì đến cũng đến, Trương Thế Vinh nhanh chóng bị hạ gục khi Lan Ngọc sở hữu đến 2 thẻ bảng tên. Nhờ vậy, bóng hồng duy nhất của chương trình đã giành chiến thắng, trở thành kẻ mạnh nhất của mùa 1.

Running Man Việt Nam – Chạy đi chờ chi đã kết thúc mùa đầu tiên trong sự tiếc nuối của khán giả. Dù vậy, fan cũng rất vui mừng khi nhà sản xuất tiết lộ sẽ có mùa 2 và dàn nghệ sĩ vẫn sẽ giữ nguyên.

Running Man tập 14: Mặc tình bạn thân nhiều năm, Đông Nhi vẫn ‘xử đẹp’ Ngô Kiến Huy Bước vào cuộc chơi, Đông Nhi cực kì quyết liệt khi hỗ trợ Lan Ngọc và Trương Thế Vinh xé bảng tên của Ngô Kiến Huy.

Chu Nguyên