Rừng sao nhí đình đám showbiz Việt hội tụ tại Liveshow Little Star Big Dream

(VTC News) -

Khép lại năm 2021 đầy sóng gió bởi dịch COVID-19, bước sang năm 2022, thiếu nhi cả nước sắp được giải cơn khát giải trí với một món ăn tinh thần vô cùng hấp dẫn đó là Liveshow Little Star Big Dream.

Little Star Big Dream là một đêm nhạc thường niên dành riêng cho các ngôi sao nhí của Việt Nam. Đêm nhạc được tổ chức nhằm chia sẻ thông điệp, câu chuyện của những gương mặt diễn viên, người mẫu, ca sĩ nhí qua các tiết mục biểu diễn, từ đó truyền cảm hứng, giúp thế hệ trẻ có thêm động lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống mà theo đuổi đam mê.

Mùa 1 của đêm nhạc đã thu hút nhiều chú ý với sự góp mặt của dàn sao nhí đình đám và K-ICM trong vai trò Giám đốc Âm nhạc. Sau thành công của mùa 1, Little Star Big Dream hé lộ thêm thông tin về sự quay trở lại vào đầu năm 2022.

Tính đến thời điểm hiện tại, dàn line-up xuất hiện tại Little Star Big Dream năm nay đều là những tên tuổi được mong đợi: Quán quân Vietnam Idol Kids 2016 Hồ Văn Cường, Á quân The Heroes Mỹ Anh, Á quân Giọng hát Việt nhí Nguyễn Minh Chiến, Á quân Vietnam Idol Kids 2016 Gia Khiêm, cô bé triệu views Bảo An, Miss Eco Teen Vietnam Bella Vũ, Quán quân Hãy nghe tôi hát nhuis Hoàng Thiên Nga, Quán quân Tuyệt đỉnh song ca nhí Tấn Bảo và Đức Vĩnh, Phương Linh,..

Quán quân Vietnam Idol Kids 2016 Hồ Văn Cường.

Á quân Vietnam Idol Kids 2016 Gia Khiêm.

Miss Eco Teen Vietnam Bella Vũ.

Bên cạnh đó, liveshow còn có sự xuất hiện của các nghệ sĩ lớn, có tên tuổi trong showbiz Việt. Hiện danh sách nghệ sĩ khách mời sẽ được cập nhật dần tại fanpage của liveshow.

Liveshow Little Star Big Dream dự kiến được tổ chức vào ngày 22/01/2022 tới tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM). Thông tin chi tiết và cách thức mua vé sẽ được BTC công bố vào tối ngày 15/12/2021 trên fanpage ECM Entertainment.