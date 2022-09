Đến sáng 14/9, dù trời đã tạnh mưa nhưng hơn 20 bản nghèo của 4 xã ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vẫn bị cô lập. Ngoài ra, 5 điểm trường mầm non, tiểu học ở xã Bảo Nam và Chiêu Lưu cũng đang bị cô lập do đường đi chia cắt. Các giáo viên phải "trèo đèo lội suối" nhiều giờ đồng hồ.