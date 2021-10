Rừng phòng hộ ở Trà Bui bị 'xẻ thịt': Trách nhiệm thuộc về ai?

(VTC News) -

Ngày 4/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết vừa có báo cáo về công tác bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Bắc Trà My, đặc biệt có đề cập đến vụ phá rừng phòng hộ ở xã Trà Bui.

Theo đó, từ ngày 22 đến 26/9, tại khoảnh 6 và 9, tiểu khu 738, thôn 5, xã Trà Bui, Trạm Bảo vệ rừng Trà Bui thuộc BQL rừng phòng hộ Bắc Trà My kiểm tra, phát hiện 18 cây gỗ rừng tự nhiên bị cưa hạ, khối lượng gỗ tròn còn tại hiện trường: 47,497 m3.

Rừng phòng hộ ở xã Trà Bui bị "xẻ thịt".

Ngày 1/10, Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bắc Trà My, BQL và UBND xã Trà Bui khám nghiệm hiện trường, phát hiện tại khu vực trên có 12 cây gỗ bị cưa hạ, chủng loại chò nâu, chua khét, ràng ràng, xoan đào, bời lời giấy, mù u, giẻ. Khối lượng gỗ bị thiệt hại là 75,750 m3, khối lượng gỗ còn tại hiện trường là 66,273 m3 gỗ tròn. Khu vực vi phạm là rừng tự nhiên thuộc quy hoạch chức năng rừng phòng hộ, nằm trong diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, tổ công tác của huyện Bắc Trà My phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng đang có hành vi cưa xẻ gỗ cũ tại hiện trường. Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai báo có biết một số đối tượng vào khu vực trên để cưa gỗ cho người khác làm nhà.

Tại khoảnh 9, tiểu khu 742, thôn 6, xã Trà Bui, từ ngày 20-26/9, lực lượng chức năng phát hiện có 3 cây gỗ bị cưa hạ (chưa xác định chủng loại), khối lượng gỗ thiệt hại: 4,334 m3, số gỗ còn tại hiện trường: 0,950 m3. BQL rừng đã lập hồ sơ ban đầu chuyển Hạt Kiểm lâm huyện xử lý theo thẩm quyền (ngày 30/9), tuy nhiên hồ sơ ban đầu chưa đảm bảo nên Hạt Kiểm lâm đang phối hợp với BQL hoàn chỉnh lại hồ sơ.

Liên quan đến việc rừng phòng hộ ở Trà Bui bị "xẻ thịt", Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam chỉ ra trách nhiệm của hàng loạt cơ quan, tập thể và cá nhân gồm: BQL rừng phòng hộ Bắc Trà My, Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My, UBND xã Trà Bui.

Trước tình hình phức tạp về điểm nóng khai thác rừng trái pháp luật tại xã Trà Bui, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Kiểm lâm) đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Bắc Trà My khẩn trương củng cố hồ sơ, phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện Bắc Trà My điều tra vụ việc và sớm hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố vụ án theo quy định.

Nhiều cây bị cưa hạ với dấu vết còn rất mới.

Như VTC News phản ánh, thời điểm cuối tháng 9, đầu tháng 10, người dân xã Trà Bui liên tục phản ánh và bày tỏ bức xúc trước việc hàng loạt cây lớn trong rừng phòng hộ tại địa phương bị lâm tặc dùng máy cưa triệt hạ. Khu vực rừng bị khai thác gỗ trái phép thuộc tiểu khu 738, thôn 5 và tiểu khu 742, thôn 6, xã Trà Bui.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trực tiếp kiểm tra hiện trường và yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Kiểm lâm) chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện khẩn trương điều tra vụ việc, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.