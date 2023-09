Rùng mình những chung cư mini sâu hun hút, không lối thoát nếu xảy ra cháy nổ

Một người thuê nhà hoang mang nói: "Sau vụ hỏa hoạn thương tâm tại Khương Đình, tôi thật sự bất an. Nếu bây giờ không may có sự cố xảy ra thì không biết việc ứng cứu qua địa hình này sẽ như thế nào, khi mà lối đi vào quá xa và chật hẹp, tôi rất lo lắng. Chắc tôi phải tìm chỗ ở khác thoáng đãng, rộng rãi và an toàn hơn".