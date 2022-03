Rừng Kon Tum bị 'xẻ thịt': Khởi tố 4 'lâm tặc'

(VTC News) -

Liên quan đến vụ cưa hạ 26 cây gỗ ở khoảnh 11, tiểu khu 486, thị trấn Măng Đen, do UBND thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) quản lý mà VTC News phản ánh, ngày 25/3, Công an huyện Kon Plông cho biết cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 4 "lâm tặc" về hành vi Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản.

Đó là Dương Văn Tuấn (31 tuổi), Dương Văn Tiến (33 tuổi, anh trai Tuấn), Đoàn Văn Thế (39 tuổi, cùng trú xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) và A Thuửi (29 tuổi, xã Đắk Tờ Lung, huyện Kon Rẫy).

Gỗ bị đốn hạ nằm la liệt tại hiện trường.

Trước đó, tại tiểu khu 486, thị trấn Măng Đen xảy ra vụ phá rừng nghiêm trọng với 26 cây gỗ bị đốn hạ. Một phần gỗ đã được cắt chở khỏi hiện trường. Khối lượng gỗ thiệt hại ước tính gần 40m3. Cơ quan chức năng xác định số gỗ trên thuộc chủng loại xoan mộc, bời lời vàng, cây máu chó.

Nhiều cây gỗ đường kính trên dưới 1m bị cưa tận gốc để dễ dàng phi tang hiện trường.

Cơ quan chức năng từng phát hiện nhiều vụ phá rừng ở huyện Kon Plông. Điển hình như vụ phá rừng xảy ra ở khoảnh 13, tiểu khu 486, thị trấn Măng Đen, do UBND thị trấn Măng Đen quản lý với 18 cây gỗ bị khai thác, thiệt hại 19m3. Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng về hành vi Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản.

Vụ huỷ hoại rừng ở tiểu khu 477, xã Măng Cành, huyện Kon Plông, đến nay, công an khởi tố 11 đối tượng, trong đó bắt tạm giam 7 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú 4 đối tượng.