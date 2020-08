Rose Town, dự án 'hot' khu Nam thủ đô tiếp tục mở bán

Nhu cầu mua nhà để ở vẫn rất cao

Thị trường bất động sản nửa đầu năm 2020 đón nhận nhiều thăng trầm do tác động của đại dịch covid-19. Sau những tháng đầu năm trầm lắng, các chuyên gia cho biết, kể từ đầu tháng 5, khi dịch bệnh được kiểm soát, các dự án khắp cả nước bắt đầu sôi động trở lại, thị trường có dấu hiệu hồi phục mạnh, đặc biệt là các dự án hạng B có mức giá dưới 2 tỷ/căn.

Trên thực tế, dịch bệnh ảnh hưởng tới hầu hết các phân khúc của thị trường bất động sản, trong đó có những dòng sản phẩm gần như rơi vào trạng thái “ngủ đông” như bất động sản nghỉ dưỡng, nhà phố, mặt bằng cho thuê bán lẻ…

Tuy nhiên, phân khúc căn hộ hạng trung lại được đánh giá là “miễn nhiễm” với dịch bệnh. Theo nhận định của các chuyên gia, hoạt động mua bán nhà chung cư dựa trên nhu cầu và kế hoạch sinh sống dài hạn của khách hàng nên ít chịu tác động của dịch bệnh. Bên cạnh đó, nguồn cung căn hộ trên thị trường hiện nay rất hạn chế, gần như không có dự án mới trong khi nhu cầu vẫn cao, nên phân khúc căn hộ được cho là vẫn không hạ nhiệt. Giá bán căn hộ có thể sẽ vẫn đi ngang trong quý tới và tăng trở lại vào cuối năm.

Căn hộ hạng trung vẫn là dòng sản phẩm “sống tốt” trong mùa dịch

Giới chuyên gia cũng cho rằng, sự trở lại của dịch bệnh lần này sẽ không quá ảnh hưởng đến thị trường BĐS, bởi Chính phủ và người dân đã có kinh nghiệm ứng phó với dịch bệnh nên sẽ hạn chế được khả năng lây lan. Khách hàng và các nhà đầu tư cũng khá thận trọng trong dịch chuyển dòng tiền những tháng vừa qua. Do đó, chỉ những sản phẩm thuộc các chủ đầu tư uy tín, có chất lượng thi công tốt, tích hợp hệ sinh thái đa dạng, phù hợp với tiêu chí của người mua ở thực và các nhà đầu tư mới được quan tâm nhiều.

Rose Town – Điểm hẹn an cư lý tưởng cho các gia đình hiện đại

Sự xuất hiện của dịch bệnh cũng làm thay đổi một phần khẩu vị của người mua nhà. Xuất phát từ cuộc sống “giãn cách xã hội”, cư dân tại các đô thị lớn có nhu cầu về các tiện ích đầy đủ như trường học, siêu thị, khu rèn luyện thể thao và sức khỏe… để sống thoải mái và an tâm ngay tại nhà. Do đó, khách hàng có xu hướng dễ dàng “xuống tiền” hơn với các dự án có tiến độ xây dựng tốt, sắp bàn giao, môi trường sống tiện nghi và an toàn.

Rose Town sở hữu hệ thống tiện ích hoàn hảo phục vụ cư dân như trung tâm thương mại, nhà trẻ, phòng gym, bể bơi, vườn cây xanh, dạo bộ…

Tích hợp nhiều lợi thế ưu việt như vị trí đẹp, mật độ cư dân thấp, hạ tầng đồng bộ, hiện đại… dự án Rose Town (79 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội) đang là điểm sáng của thị trường phía Nam Hà Nội. Ra mắt từ tháng 5, Rose Town tạo nên sức hút đặc biệt với cả khách hàng trong nước và ngước ngoài. Trong đó, đáng chú ý, 30% số lượng căn hộ cho người nước ngoài đã được bán hết và giỏ hàng ra mắt đợt 1 cũng khá thành công với 80% số lượng căn hộ đã có chủ.

Rose Town Ngọc Hồi là dự án do liên danh Xuân Mai Corp và công ty CP sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu làm chủ đầu tư, có quy mô bao gồm 4 tòa căn hộ cao 27 tầng, 1 tòa văn phòng cao 25 tầng và khu biệt thự liền kề đẳng cấp. Hiện tại, dự án đang hoàn thiện tòa căn hộ đầu tiên (DV2) và chuẩn bị bàn giao trong quý này.

Không gian sống tiện nghi, sang trọng tại dự án được khách hàng ưa chuộng

Các căn hộ tại dự án có diện tích linh hoạt từ 52 – 88,4m2, bố trí 2 – 3 phòng ngủ, đem đến sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng, nhất là các gia đình trẻ. Thiết kế thông minh, tối ưu hóa công năng và diện tích sử dụng giúp toàn bộ căn hộ luôn rộng rãi, thông thoáng, ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Chủ đầu tư cũng đặc biệt chú trọng trong việc lựa chọn hệ thống nội thất cao cấp từ các thương hiệu uy tín hàng đầu, đem đến một không gian sống sang trọng, đẳng cấp cho khách hàng.

Được biết, các căn hộ tại Rose Town đang được chào bán với mức giá hấp dẫn chỉ từ 1,4 tỷ đồng. Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất ưu đãi 0%, chiết khấu lên tới 5% giá trị căn hộ và tặng ngay 1 bộ điều hòa trị giá 10 triệu cho 20 khách hàng đặt cọc đầu tiên trong giỏ hành mới. Trong bối cảnh thị trường đang khan hiếm dòng căn hộ chất lượng với diện tích vừa và nhỏ như hiện tại, thông tin ra hàng tại dự án Rose Town chắc chắn sẽ thỏa mãn các khách hàng và nhà đầu tư.