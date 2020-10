Rooney Mara - bóng hồng chiếm trọn trái tim tài tử 'Joker' Joaquin Phoenix

Năm 2011, bà xã Joaquin Phoenix khiến giới yêu phim bất ngờ trước tạo hình trong The Girl with the Dragon Tattoo. Rooney Mara đã cắt suối tóc dài, tẩy lông mày, đeo khuyên tai để phù hợp với vẻ gai góc và nổi loạn của nhân vật hacker Lisbeth Salander. Vai diễn giúp minh tinh 35 tuổi nhận đề cử Quả cầu vàng và Oscar cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. (Ảnh: Complex)