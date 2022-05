Ròng rã xếp hàng từ sáng đến đêm chờ vé xem chung kết Việt Nam vs Thái Lan

(VTC News) -

Dân xếp hàng đông nghịt chờ nhận vé miễn phí là hình ảnh quen thuộc trước mỗi trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 31. Những người muốn lấy vé phải đến giữ chỗ từ rất sớm.

Ngay từ sáng nay (20/5), tình trạng này đã diễn ra trước cổng sân vận động Cẩm Phả. Lực lượng an ninh khi đó phải giải tán đám đông để đảm bảo an ninh trật tự. Ban tổ chức cũng dán thông báo yêu cầu không xếp ghế và các vật dụng khác trong khu vực kiểm soát, không làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Đến chiều tối nay, những chiếc ghế nhựa tiếp tục được mang ra để đặt chỗ. Thậm chí, một vài nhóm người còn trải chiếu ăn nhậu ngay gần khu vực hàng rào mà ban tổ chức sắp xếp để phân luồng xếp hàng.

Nhiều người mang ghế nhựa ra xếp hàng bất chấp lệnh cấm của ban tổ chức. (Ảnh: PT)

Ở môn bóng đá nữ SEA Games 31, ban tổ chức không bán vé mà phát vé miễn phí vào buổi sáng trước khi diễn ra trận đấu. Rất nhiều người xếp hàng xuyên đêm, mang chăn chiếu ra ngủ ngay tại chỗ xếp hàng để sẵn sàng săn vé vào sáng hôm sau.

Riêng trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 31, tình trạng vé giả cũng xuất hiện. Ban tổ chức chưa phát hành vé nhưng có nhiều người rao bán trên mạng xã hội với giá lên tới 1 triệu đồng/cặp.

Người mang chiếu, người xếp gạch giữ chỗ. (Ảnh: PT)

Càng về tối, lượng người ra ngồi giữ chỗ càng đông. (Ảnh: PT)

(Ảnh: PT)

Dự kiến, Ban Tổ chức SEA Games 31 tại Quảng Ninh sẽ phát hành 14.500 vé mời trận Chung kết và tranh Huy chương Đồng môn bóng đá nữ diễn ra từ 15h30 ngày 21/5 tại SVĐ Cẩm Phả.

Số lượng vé mời phát hành được tính toán dựa trên sức chứa của SVĐ Cẩm Phả, trừ đi chỗ ngồi ở khu vực dành cho phóng viên, cổ động viên đội khách và khu vực dành cho đội bóng dự khán.

Theo Sở VHTT Quảng Ninh, thời điểm hiện tại, các đơn vị liên quan vẫn đang trong quá trình sản xuất và dự kiến sẽ phát hành vé mời để phát đến tay người hâm mộ từ ngày mai (21/5).