Ronaldo tuyệt vọng níu giữ đỉnh cao

Một lần nữa, Cristiano Ronaldo lại khiến tất cả phải nhớ đến mình. Trang The Sun dùng từ "quả bom" để nói về những chia sẻ của Ronaldo nhắm vào Man Utd, và dư chấn do tiền đạo 37 tuổi mang lại chưa dừng lại ở đây.

Sau những tranh cãi về tính đúng sai trong phát ngôn của Ronaldo, câu hỏi lớn nhất đặt ra là: Ronaldo muốn gì khi phơi bày chuyện nội bộ Man Utd trên báo giới?

"Như Picasso từng nói, bạn phải phá hủy để xây dựng lại. Tôi yêu Man Utd, tôi yêu người hâm mộ. Nhưng nếu muốn mọi thứ khác đi, họ phải thay đổi rất, rất nhiều", Ronaldo nói. Tiền đạo 37 tuổi muốn Man Utd thay đổi, nhưng có lẽ chính anh cũng đang bất lực khi già cỗi từng ngày, không còn ở trên đỉnh cao danh vọng.

Ronaldo trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan.

Ronaldo bất lực

Theo chia sẻ của Piers Morgan, Ronaldo chọn thời điểm trước World Cup 2022 để chia sẻ về Man Utd, bởi đây là lúc anh được "cách ly" khỏi CLB và có khoảng lặng để suy nghĩ về tương lai.

Ronaldo có thể cho rằng những chỉ trích hướng đến những người đã, đang gắn bó với Man Utd như Erik ten Hag, Wayne Rooney, Gary Neville, gia đình Glazer,... hay chuyện xáo xào vấn đề nội bộ thực chất tốt cho CLB. "Người hâm mộ cần biết sự thật", Ronaldo nhấn mạnh.

Cụm từ "sự thật" được tiền đạo số 7 dùng liên tục trong bài phỏng vấn. Tuy nhiên, Ronaldo không nói đến một sự thật khác mà anh đã cố lảng tránh từ đầu mùa giải đến giờ, đó là cầu thủ này đã sa sút chóng mặt, không còn giữ được vị thế ở Man Utd. Ronaldo tự nhận mình vĩ đại nhất, nhưng ở tuổi 37, anh đang trở thành gánh nặng của CLB.

Ronaldo chỉ ghi 3 bàn sau 16 trận từ đầu mùa, mới đá chính 5 trận ở Ngoại hạng Anh. Hình ảnh chàng trai trẻ Ronaldo có những pha đảo bóng dẻo dai, nhuần nhuyễn trong ngày ra mắt giải đấu đã biến mất, khi thể lực, sức bền, tốc độ đều đã rời bỏ siêu sao người Bồ Đào Nha.

Quan trọng hơn, phẩm chất săn bàn và sự lạnh lùng như một "mãnh thú" trong vòng cấm từng giúp Ronaldo ghi 700 bàn trong màu áo CLB không còn. Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của Ronaldo là 5%, đứng ngoài top 50 ở Ngoại hạng Anh.

Ronaldo mới ghi 3 bàn từ đầu giải.

Huấn luyện anh ở Man Utd cũng không phải một nhà cầm quân mềm dẻo như Ole Solskjaer. Erik ten Hag sẵn sàng gạt bỏ những cầu thủ không phù hợp với chiến thuật và áp đặt kỷ luật lên mọi cầu thủ.

Ở Real Madrid, Juventus hay mùa đầu tại Man Utd, Ronaldo có những biệt đãi. HLV Solskjaer điền tên Ronaldo vào đội hình ở hầu hết các trận, HLV Ralf Rangnick phải đến tận nơi giải thích cho Ronaldo quyết định thay người. Các HLV trước đây chọn cách đồng hành, thay vì hoàn toàn cứng rắn với Ronaldo. Đó là điều dễ hiểu, bởi Ronaldo khi ấy đang ở trên đỉnh cao.

Còn thời điểm tiền đạo người Bồ Đào Nha xuống dốc, biệt đãi ấy cũng biến mất. Theo báo giới Anh, Ronaldo đã viện cớ bị ốm ngay khi được thông báo ngồi dự bị ở trận gặp Fulham. Trước đó, anh vùng vằng bỏ về khi không được đá trận gặp Tottenham. HLV Erik ten Hag khẳng định phải phạt Ronaldo để đảm bảo văn hóa bóng đá tại Man Utd.

Có lẽ, Ronaldo là người hiểu rõ nhất tại sao vị thế của anh suy giảm. Manchester Evening News cho biết các cầu thủ Man Utd đồng tình với quyết định phạt Ronaldo của Erik ten Hag. Phong độ sa sút chóng mặt cùng thái độ chống đối của CR7 là "quả bom" nổ chậm, mà cuộc phỏng vấn với Piers Morgan chỉ là cách Ronaldo châm ngòi quả bom ấy.

Nhưng xuyên suốt phần phỏng vấn được tiết lộ trên báo giới cùng những phát biểu thời gian qua, chưa thấy Ronaldo tự nói về sự sa sút của bản thân mình. Tiền đạo 37 tuổi có thể đúng khi nói Man Utd không tiến bộ trong 10 năm qua, cơ sở vật chất vẫn vậy,... nhưng chính Ronaldo cũng không còn là anh của 10 năm trước.

Tiền đạo số 7 đang bất lực trước dòng chảy thời gian. Xung quanh Ronaldo không còn là lời tung hô, sự trọng vọng của đồng đội, ánh hào quang của danh hiệu và quyền lực. Chân sút gốc Madeira ngồi dự bị 10 trận ở Ngoại hạng Anh, bị giáng xuống đội trẻ 1 tuần, phải cạnh tranh với những cầu thủ kém tiếng để đá chính và chơi ở Europa League.

Ronaldo chỉ trích HLV Erik ten Hag.

Ronaldo có lẽ khó chấp nhận bản thân đã lùi lại rất xa so với đỉnh cao, lại đang chơi cho một đội bóng cũng chật vật tìm lại vinh quang như Man Utd là điều khó khăn hơn nữa.

Cuộc phỏng vấn vẫn là cách để Ronaldo thể hiện cái tôi. Nhưng đó là cái tôi tuyệt vọng trong những năm tháng thi đấu cuối cùng khi anh đang dần mất khả năng thể hiện bản thân trên sân cỏ.

Ám ảnh Messi

Trong cuốn sách Cristiano, nhà báo Thierry Marchand đã tiết lộ một góc nhìn khác của Ronaldo về Lionel Messi. Tiền đạo người Bồ Đào Nha nói sẽ giải nghệ nếu Messi giành Quả bóng Vàng, hay chê bai đối thủ không dám bước ra khỏi vùng an toàn, còn anh chấp nhận sang Juventus dù có nguy cơ mất Quả bóng Vàng.

Ronaldo luôn ám ảnh với thành công của Messi. Cả hai đã tạo nên kỷ nguyên đua tranh vĩ đại trong lịch sử với tổng cộng 12 Quả bóng Vàng, 9 danh hiệu Champions League, hàng chục danh hiệu cùng hơn 1.000 bàn thắng cấp độ CLB. Tuy nhiên, khi Ronaldo đang dần nhìn thấy giới hạn, Messi vẫn tỏa sáng rực rỡ.

Siêu sao người Argentina in dấu giày vào 25 bàn thắng cho PSG mùa này (12 bàn, 13 kiến tạo). Anh được chơi ở Champions League, thi đấu hàng tuần, được đồng đội nể trọng và liên tục ghi bàn lẫn kiến tạo. Messi đang có những thứ Ronaldo thèm khát và quả thực, CR7 chẳng còn lý do ghen tị với đối thủ bởi Messi đã bước khỏi vòng an toàn.

Chặng đường của Messi không trải đầy hoa hồng. Tiền đạo 35 tuổi khởi đầu chật vật ở PSG mùa trước, bị chê bai khi đá hỏng quả 11m, gián tiếp khiến PSG bị Real Madrid loại ở vòng 1/8. Nhưng thay vì làm mình làm mẩy, chỉ trích đồng đội hay CLB, Messi chọn cách cống hiến trên sân.

Messi nâng bước PSG bằng phong độ ấn tượng.

Số 30 nỗ lực thích nghi với cuộc sống ở Pháp và đang đạt chỉ số chuyên môn không kém so với thời đỉnh cao. Nhờ phong độ ấn tượng, Messi đang bước tới World Cup 2022 với sự tự tin cao nhất và vẫn là ứng viên số 1 cho Quả bóng Vàng.

Nỗi ám ảnh Messi, dù chỉ là phỏng đoán, cũng có khả năng khiến Ronaldo phải suy nghĩ. Không phải ngẫu nhiên, Ronaldo muốn rời Man Utd để được chơi cho một đội ở tầm Champions League. Khát vọng ganh đua đã nâng tầm Ronaldo lên đẳng cấp cao nhất. Nói CR7 từ bỏ khao khát (thậm chí có phần sân si, bì tị ấy) chẳng khác nào bẻ nanh của sư tử.

Dù vậy, Ronaldo có lẽ nên chấp nhận thực tế rằng anh đã hết thời. Hoặc nỗ lực và tập trung cống hiến như Messi, hoặc chuyển tới một đội bóng khác. Phát ngôn của Ronaldo chỉ khiến những ngày cuối cùng của anh ở Man Utd kết thúc trong bi kịch.