Ronaldo nhường giải Cầu thủ hay nhất năm cho Lewandowski

Theo kết quả bầu chọn trên trang web Globe Soccer Award, Cristiano Ronaldo đã giành chiến thắng ở 2 hạng mục là Cầu thủ hay nhất năm 2020 và Cầu thủ hay nhất 2 thập niên đầu của thế kỷ 21.

Ở cuộc bầu chọn Cầu thủ hay nhất năm 2020, Ronaldo nhận 42% số phiếu bầu, cao hơn Lewandowski (38%), và Lionel Messi (20%). Tuy nhiên, người nhận giải lại là Robert Lewandowski. Theo Tuttosport, Ronaldo và người đại diện Jorge Mendes đã thống nhất nhường giải cho ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich.

Ronaldo chủ động nhường giải thưởng cho đồng nghiệp người Ba Lan. Ảnh: Reuters.

Ronaldo cảm thấy không công bằng, khi anh nhận nhiều phiếu nhờ sự nổi tiếng. Trong khi đó, Lewandowski đã có màn thể hiện tốt trong năm 2020, và xứng đáng với danh hiệu cá nhân này. Trước đó, Lewandowski đã đánh bại Ronaldo và Messi trong cuộc bầu chọn The Best do FIFA tổ chức.

Global Soccer Award là gala trao giải thường niên được tổ chức tại Dubai (UAE) từ năm 2010 đến nay. Ronaldo đã có 6 lần giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm, trong khi đây mới là lần đầu tiên Lewandowski nhận giải này.

Ronaldo được vinh danh ở hạng mục giải Cầu thủ hay nhất 2 thập niên đầu thế kỷ 21. Kể từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2002, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã khoác áo Sporting, MU, Real, Juventus, và giành nhiều danh hiệu lớn. CR7 đã có 3 lần vô địch Premier League, 2 lần vô địch La Liga, 2 lần vô địch Serie A và 5 lần đăng quang Champions League.