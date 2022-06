Rolls-Royce Phantom: Bật mí bí ẩn biểu tượng hoàng gia Anh

(VTC News) -

Thuận theo dòng lịch sử của Rolls-Royce, vào tháng 12 năm 1904, chiếc xe đầu tiên do Rolls-Royce giới thiệu đến với thế giới mang tên 40/50 Silver Ghost (hay còn được gọi là Rolls-Royce 10HP) – được mệnh danh là ‘chiếc xe tốt nhất thế giới’ cũng là chiếc xe đầu tiên ra đời dưới sự hợp tác giữa hai nhà sáng lập Charles Stewart Rolls và Frederick Henry Royce, chỉ sau 6 tháng quyết định cùng nhau xây dựng một ‘đế chế’ Rolls-Royce đến ngày nay.

Rolls-Royce Phantom: 1 thế kỷ, 1 biểu tượng

Đến năm 1925, gần 20 năm sau khi chính thức thành lập thương hiệu Rolls-Royce kể từ năm 1906, chiếc Phantom đầu tiên đã được mang đến với giới mộ điệu - Phantom I – ‘The New Phantom’ đã mở ra một kỷ nguyên mới cho giới yêu xe vào những thế kỷ trước.

Phantom I – ‘The New Phantom’ – thiết kế mang tên gọi Phantom đầu tiên, được xem là hậu duệ cận kề nhất của mẫu xe Rolls-Royce 10HP.

Không lâu sau, vào năm 1929, Rolls-Royce giới thiệu Phantom II – một phiên bản gần như đã tạo nên một bản lề cơ bản để tiếp tục phát triển những mẫu Phantom đến mãi sau này, trong suốt một quá trình chính xác là 97 năm với 8 phiên bản khác nhau.

Đặc biệt hơn cả, Phantom II đã xuất hiện trong bộ phim mang tên Indiana Jones and the Last Crusade (Indiana Jones và Cuộc thập tự chinh cuối cùng, 1989), đúng 60 năm kể từ ngày được ra mắt.

Phantom II – mẫu xe được giới chuyên môn nhận định chính là thiết kế định hình những bản ngã tiêu chuẩn của dòng xe Phantom đến ngày nay.

Đến giữa những năm 1930, Phantom III được giới thiệu, và một dấu mốc để đáng nhớ khác: đây là chiếc xe đầu tiên và duy nhất trong gia đình Rolls-Royce được sử dụng động cơ V12 cho đến tận năm 1998, sau sự xuất hiện của Silver Seraph. Khung gầm cho chiếc Phantom III cuối cùng được chế tác vào năm 1941, nhưng phải đến năm 1947, nó mới được giao cho chủ nhân với thân xe coachbuild đã hoàn thiện.

Ngoài ra, Phantom III cũng là một ‘ngôi sao điện ảnh’ – mẫu xe xuất hiện trong bộ phim James Bond năm 1964, trong phim chính nhân vật phản diện Auric Goldfinger chính là chủ sở hữu. Vào thời điểm đó, Phantom III đã gần 25 năm tuổi và vẫn hoạt động rất tốt.

Chiếc Phantom III trong bộ phim Goldfinger (1964)

Hoàn toàn khác biệt với 3 thế hệ trước, Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 4 ban đầu được chế tác dành riêng cho hoàng gia và những nguyên thủ tại các quốc gia. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1939, khi Rolls-Royce đưa ra một mẫu xe thử nghiệm để tìm ra một truyền nhân cho Phantom III. Quá trình phát triển chiếc xe kéo dài suốt và sau cả Thế Chiến thứ 2.

Tên gọi chính thức của chiếc xe này là Comet, tuy nhiên nhiều người gọi chiếc xe này với biệt danh là “Scalded Cat”, ngầm chỉ khả năng vận hành mạnh mẽ. Với danh tiếng của mình, Scalded Cat thường được nhiều cá nhân có tầm ảnh hưởng sử dụng, bao gồm cả Vương tế Philip - Công tước xứ Edinburgh. Rất ấn tượng trước khả năng vận hành của chiếc xe, ông đã đề nghị Rolls-Royce chế tạo cho mình một phiên bản hoàn thiện dành riêng cho mình và vợ – sau này là Nữ Hoàng Elizabeth II, sử dụng hàng ngày.

Chiếc Phantom IV thuộc sở hữu của Sir Sultan Mahomed Shah, Aga Khan III

Vào ngày 15/11/1948, đơn đặt hàng chính thức đến từ Hoàng Gia với yêu cầu chế tạo một chiếc Rolls-Royce cho Vương tế và Nữ hoàng. Ban đầu, hãng xe dự định chỉ sản xuất duy nhất một chiếc Rolls-Royce Phantom IV và Vương tế Philip sẽ là người cầm lái. Với sự thành công về mặt hình ảnh và chất lượng, chiếc xe tiếp tục được sử dụng trong một dự án đặc biệt theo yêu cầu từ chính phủ Tây Ban Nha.

Sau những sự kiện đặc biệt này, Rolls-Royce đã ra chính sách “Royalty and Heads of State only”– Dành riêng cho Hoàng Gia và Nguyên thủ Quốc gia. Từ năm 1950 đến 1956, chỉ 18 chiếc Rolls-Royce Phantom IV được sản xuất và sở hữu bởi Hoàng Gia Anh hoặc các vị trí đứng đầu của những quốc gia khác như Tây Ban Nha, Iraq hay Kuwait… Rất nhiều người nổi tiếng khát khao sở hữu mẫu xe đẳng cấp này vẫn không thể nào đặt tay lên biểu tượng của quyền lực tuyệt đối.

Đến tận thời điểm này, những chiếc Rolls-Royce Phantom IV vẫn hoạt động bình thường và luôn là chứng nhân cho những sự kiện lớn trên thế giới. Đây chính là mẫu xe đóng vai trò quan trọng trên hành trình xây dựng hình ảnh uy quyền, phong thái đĩnh đạc và giá trị thương hiệu đặc trưng của dòng Phantom cho đến tận ngày nay. Với thiết kế tinh tế, long trọng nhưng không hề hào nhoáng, Phantom IV đạt đến chuẩn mực của một vẻ đẹp trường tồn theo thời gian.

Hình ảnh Phantom IV lăn bánh trong những sự kiện tầm cỡ quốc tế như lễ cưới Hoàng Gia giữa Hoàng tử William và Kate Middleton… vẫn làm đắm say những con tim đam mê vẻ đẹp cổ điển vượt thời gian và cũng là biểu tượng của Rolls-Royce.

Rolls-Royce Phantom IV trong một đám cưới của Hoàng Gia Anh

Sau thành công của chiếc Phantom IV, Rolls-Royce bắt tay vào thực hiện thế hệ thứ 5 của dòng sedan cỡ lớn này. Khác với mẫu xe tiền nhiệm, Rolls-Royce Phantom V được trang bị động cơ V8 cùng hộp số tự động 4 cấp. Chủ sở hữu dòng xe này có thể lựa chọn giữa 2 nhà coachbuild danh tiếng là Park Ward và James Young.

Rolls-Royce Phantom V của ca sĩ John Lennon

Chiếc xe được tin dùng bởi Nữ Hoàng Elizabeth II, cũng như nhiều người nổi tiếng như ca sĩ John Lennon, Elton John, Elvis Presley… Hiện tại 2 chiếc Phantom V của Hoàng Gia Anh đang được trưng bày tại bảo tàng xe hơi Sandringham và bảo tàng Hoàng Gia HMY Britannia.

Rolls-Royce Phantom VIII: Khẳng định vị thế độc tôn

Đến thế kỷ 21, Rolls-Royce tiếp tục khẳng định đây chính là thương hiệu tạo nên những tiêu chuẩn khắc khe nhất về chất lượng, tính thẩm mỹ và độ độc đáo. Chính từ những phương châm này, hãng xe đã giới thiệu chiếc Phantom thế hệ thứ 8 vào ngày 27/07/2017.

Thừa hưởng những công nghệ trong thời đại mới, cũng như tiếp nối truyền thống trăm năm của thương hiệu, Phantom VIII được hình thành trên nền tảng “Architecture of Luxury” lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử thương hiệu, với kết cấu chính của xe được làm từ chất liệu hợp kim nhôm. Chính những cải tiến này, Rolls-Royce đã hồi sinh lại nghệ thuật Coachbuild danh tiếng của mình, giúp những nhà sưu tập có thể thỏa sức sáng tạo và cảm xúc để đưa ra được những kiệt tác cả về mặt nghệ thuật và công nghệ.

Rolls-Royce luôn đặt sự thỏa mãn cái tôi và dấu ấn cá nhân của chủ nhân chiếc xe lên hàng đầu. Vì thế, hãng xe đến từ Anh Quốc có đến hơn 44,000 sắc thái màu sơn khác nhau, cũng như có khả năng sao chép chính xác bất kỳ màu sắc ưa thích của những nhà sưu tập. Một trong những màu sơn đặc biệt hiếm gặp, cũng như dễ tạo đưa giới mộ điệu lên những đỉnh cao cảm xúc, đó chính là màu đỏ Bohemian Red.

Để thể hiện được hết nét nghệ thuật trên nước sơn của Phantom, các nghệ nhân đã phải áp dụng đến 5 lớp sơn, chưa kể nhiều lớp phủ bảo vệ.

Khi bước gần đến, có lẽ chúng ta sẽ choáng ngợp trước thần thái phóng khoáng và giàu cảm xúc của màu sơn ngoại thất đỏ Bohemian Red. Giống như tên gọi, sắc đỏ này thể hiện sự khao khát khát vọng tự do, phá vỡ những giới hạn, lối mòn trong cuộc sống. Khi ở trong bóng tối, Bohemian Red mang đến vẻ huyền bí như một cô gái Bohémien. Nhưng khi bước ra ánh sáng, hàng loạt cảm xúc như vỡ òa cùng sắc đỏ của màu rượu vang Cabernet Sauvignon cùng hiệu ứng pha lê đầy tinh tế. Đây cũng là một tùy chọn hiếm gặp trên những chiếc Rolls-Royce lăn bánh tại Việt Nam.

Để thể hiện được hết nét nghệ thuật trên nước sơn của Phantom, các nghệ nhân đã phải áp dụng đến 5 lớp sơn, chưa kể nhiều lớp phủ bảo vệ. Chính sự tỉ mỉ trong quá trình này đã tạo nên độ bóng sâu, phản chiếu một cách chân thực không gian xung quanh lên chiếc xe, cũng như chính chiếc Phantom là sự phản chiếu rõ rệt nhất thành công của chủ nhân. Toàn bộ quá trình sơn phủ của Rolls-Royce Phantom mất đến hơn 7 ngày, và đều được thực hiện thủ công tại thánh đường Goodwood, miền nam Anh Quốc.

Lấy cảm hứng từ ngôi đền Pantheon, các nghệ nhân đã phân bổ độ dày khác nhau giữa các nan, nhằm mang lại hiệu ứng thị giác đối xứng giàu tính thẩm mỹ khi được ngắm nhìn từ phía trước.

Không chỉ riêng những ấn tượng khó phai về sắc thái ngoại thất, Rolls-Royce Phantom Red Bohemian còn làm xao xuyến giới mộ điệu bằng những nét truyền thống của thương hiệu. Để lại ấn tượng đầu tiên và sâu đậm nhất của mỗi chiếc Rolls-Royce, đó chính là bộ lưới tản nhiệt cỡ lớn với tên gọi Pantheon Grille. Mang cảm hứng từ kiến trúc cổ Rome, chi tiết này được chế tác thủ công và đánh bóng trong nhiều tiếng đồng hồ, mang đến những sắc thái độc đáo giữa những chiếc xe. Lấy cảm hứng từ ngôi đền này, các nghệ nhân đã phân bổ độ dày khác nhau giữa các nan, nhằm mang lại hiệu ứng thị giác đối xứng giàu tính thẩm mỹ khi được ngắm nhìn từ phía trước.

Nhắc đến Rolls-Royce, chúng ta thường nghĩ ngay đến đỉnh cao của nghệ thuật chế tác thủ công. Điều này được khắc họa một cách rõ nét cùng nghệ thuật thực hiện đường Coachline truyền thống. Quá trình thực hiện được kiệt tác này không chấp nhận bất kỳ một sai sót nào, dù chỉ là một milimet trên họa tiết dài gần 6 m nhưng chỉ có bề ngang khoảng 4 mm. Mỗi đường Coachline đều mang một giá trị tinh thần, khát vọng theo đuổi sự hoàn hảo mà Rolls-Royce cũng như vị chủ sở hữu muốn truyền tải vào chiếc Phantom.

Trải nghiệm đỉnh cao của Rolls-Royce được tiếp nối tại khu vực nội thất của Phantom.

Trái ngược với màu sắc đỏ Bohemian Red, không gian bên trong mang tông màu chủ đạo nhẹ nhàng Smoke Grey, bên cạnh những chi tiết và đường chỉ may tương phản màu đỏ Ardent Red. Thiết kế ghế ngồi độc lập mang đến một trải nghiệm tương đồng với khoang hạng nhất trên những chuyến bay. Đến lúc này, các giác quan sẽ dần tiếp nhận được sự êm dịu mà Phantom mang lại: độ mịn màng, mát lạnh của nội thất da bò cao cấp được xử lý tinh tế kết hợp cùng chức năng massage, hương thơm từ nội thất, tiếng nhạc du dương từ hệ thống âm thanh vòm và trên tay một ly champagne mát rượi từ tủ lạnh tại hàng ghế sau.

Như một truyền thống của thương hiệu, không gian trưng bày nghệ thuật Gallery tại khoang trước như đưa nhà sưu tập đến một chiều không gian khác, nơi mà chúng ta có thể trầm lắng trước những tác phẩm nghệ thuật bất hủ. Logo Phantom được thiết kế như đang bồng bềnh trôi trên Gallery, kết nối cùng cỗ máy thời gian analog chế tác thủ công tay nghề cao của những nghệ nhân tại Goodwood.

Không gian trang trí The Gallery vẫn là điểm nhấn tại nội thất xe, thể hiện được truyền thống lâu đời của thương hiệu.

Ốp nội thất gỗ thật màu Smoked Chestnut như giúp dịu lại những áp lực trong cuộc sống, vừa mang chủ nhân chiếc xe gần gũi hơn với thiên nhiên. Để phục vụ cho quá trình làm việc và giải trí, Rolls-Royce được trang bị đầy đủ những tùy chọn như bàn picnic, màn hình giải trí cho hàng ghế sau, kết nối Apple Carplay cho điện thoại thông minh…

Quá trình trải nghiệm chiếc Rolls-Royce Phantom, vị chủ sở hữu không chỉ đơn giản đang lái hay ngồi thưởng thức một ly champagne ở hàng ghế sau. Trên thực tế, cảm giác giác lướt đi trên mây, hay “Magic Carpet Ride”, được mang đến nhờ hệ thống treo khí nén với dung tích lên đến 16 L, kết hợp cùng bộ giảm chấn và lò xo tự động điều chỉnh sau mỗi 5 phần nghìn giây.

Kết hợp cùng hệ thống định vị, chiếc xe sẽ lựa chọn cấp số phù hợp nhất với địa hình phía trước, vốn được nhận biết bởi một camera đa nhiệm. Đồng thời, các cảm biến thông minh giúp ngăn ngừa tai nạn bằng cách liên tục quét mặt đường, và dừng lại khi phát hiện nguy hiểm ở phía trước.

Mỗi chiếc Rolls-Royce được ra mắt đều tuân thủ đúng theo kim chỉ nam của ngày Henry Royce đặt ra, dù có trải qua bao nhiêu thế hệ đi chăng nữa.

Thấm nhuần triết lý “Strive for Perfection” của ngài Henry Royce, đây là điều luôn thôi thúc những kỹ sư của Goodwood không ngừng chinh phục thử thách, và lần này chính là làm hoàn hảo hơn nữa điểm mạnh của thương hiệu: khả năng cách âm của Phantom. Mục tiêu của thương hiệu là tạo nên một không gian tôn nghiêm của bình lặng và yên tĩnh, mang đến cho người lái và hành khách sự thư thái sang trọng đẳng cấp nhất.

Rolls-Royce đã đầu tư nhiều vào kết cấu khung viền xe có các tấm lót cách nhiệt và cách âm cùng độ dày 60 mm. Bộ lốp “Silent-Seal” mang thương hiệu Continental được chế tạo với các lớp mút xốp chuyên dụng giúp giảm tối thiểu tiếng vọng của mặt đường lên nội thất đến 9 decibel. Và từ đó, Phantom như một minh chứng cho nhận định “lời nói có sức mạnh nhất là khi được thì thầm”.

Với gần 100 năm xuất hiện, Rolls-Royce Phantom không chỉ là một phương tiện thông thường. Đây còn là một tác phẩm nghệ thuật, một cầu nối để tạo nên những cột mốc vĩ đại, không chỉ trong cuộc sống cá nhân của chủ sở hữu mà còn ở tầm nhân loại. Các nhà thiết kế và kỹ sư của Rolls-Royce hiểu rằng sự hoàn hảo là một mục tiêu không có điểm dừng: chiếc Phantom vẫn tiếp tục hành trình tìm kiếm sự hoàn mỹ tối thượng.