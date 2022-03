Robot thăm dò sao Hỏa của Trung Quốc chụp ảnh 'tự sướng'

(VTC News) -

Cơ quan Quản lý Không gian Quốc gia Trung Quốc (CNSA) mới đây công bố các bức ảnh tự sướng mới nhất của Chúc Dung trên hành tinh Đỏ.

Trong bức ảnh, có thể thấy lớp bụi mỏng tích tụ trên bề mặt của robot này kể từ khi nó bắt đầu nhiệm vụ trên sao Hỏa vào tháng 5/2021.

Ảnh "tự sướng" của Chúc Dung. (Ảnh: CNSA)

"Mặc dù bụi ảnh hưởng đến hiệu suất phát điện của các tấm pin năng lượng mặt trời ở một mức độ nhất định, nhưng chúng vẫn tạo ra đủ năng lượng để thực hiện các nhiệm vụ thăm dò", CNSA cho biết.

Cùng với ảnh tự sướng của Chúc Dung, CNSA cũng đăng tải các bức ảnh mà tàu thám hiểm sao Hỏa Thiên Vấn 1 chụp được. Các bức ảnh cho thấy vết bánh xe mà Chúc Dung để lại trong quá trình di chuyển.

Robot thăm dò sao Hỏa của Trung Quốc đã di chuyển quãng đường 1.784 m trong 306 ngày sao Hỏa.

Chúc Dung bắt đầu hành trình khám phá bề mặt Hành tinh Đỏ sau khi đáp thành công xuống hành tinh này hồi tháng 5/2021. Tàu thăm dò này nặng 240 kg, có 6 bánh xe và vận hành bằng năng lượng Mặt Trời.

Dữ liệu do Zhu Rong thu thập cho phép các nhà khoa học Trung Quốc khám phá thêm về tác động của xói mòn do gió và do nước xảy ra trên hành tinh Đỏ.