Robot Rosa - thiết bị BMS nâng khống giá được sử dụng ở BV Bạch Mai thế nào?

Theo thông tin đăng tải trên website của Bệnh viện Bạch Mai, robot Rosa – một trong những thiết bị có liên quan tới vụ BMS nâng khống, chiếm đoạt tiền bệnh nhân ở bệnh viện - được đưa vào sử dụng từ tháng 3/2017.

Robot Rosa của hãng Medtech, chuyên phẫu thuật thần kinh sọ não với ưu điểm ít xâm lấn và độ chính xác cao. Ngoài đặc tính định vị chính xác tổn thương trong sọ não, hệ thống robot này còn có thể lập trình quá trình cuộc mổ bằng hệ thống máy tính và trực tiếp tham gia vào cuộc mổ thông qua cánh tay của hệ thống robot.

Vì vậy, so với phương pháp mổ thông thường như phẫu thuật vi phẫu, nội soi hoặc phẫu thuật định vị hiện nay thì robot Rosa có những ưu điểm vượt trội như đạt độ chính xác cao nhất, ít gây sang chấn (ít thương tổn cho những bộ phận xung quanh) và rút ngắn thời gian phẫu thuật. Đặc biệt, robot ROSA có thể thực hiện được những phẫu thuật ở sâu như đặt điện cực não trong bệnh Parkinson hoặc các bệnh về động kinh.

Ngoài robot Rosa, trong tháng 3/2017, Bệnh viện Bạch Mai cũng đưa vào sử dụng hệ thống robot Mako. Loại robot này được sử dụng trong phẫu thuật khớp với ưu điểm giúp phẫu thuật viên lên kế hoạch, xác định chính xác vị trí, chất liệu, kích thước của khớp sẽ đưa vào thay thế; xác định vị trí đặt khớp theo không gian ba chiều dựa trên cấu trúc và giải phẫu thực tế của từng bệnh nhân.

Ngoài ra, robot Mako cũng giúp kiểm soát, hỗ trợ việc cắt xương và đặt khớp nhân tạo, tối đa hóa kết quả ca phẫu thuật thay khớp.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cho biết, với mong muốn mang đến cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị công nghệ cao cho người bệnh ngay tại Việt Nam với mức chi phí thấp hơn nhiều lần so với việc ra nước ngoài điều trị, bệnh viện đã quyết tâm đầu tư trang thiết bị và đào tạo đội ngũ thầy thuốc chất lượng cao để thực hiện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.

Việc ứng dụng hệ thống robot trong phẫu thuật tại Bệnh viện Bạch Mai đánh dấu 1 bước phát triển vượt bậc trong việc áp dụng công nghệ cao vào công tác điều trị chăm sóc người bệnh của bệnh viện. Mako và Rosa là 2 hệ thống robot phẫu thuật hiện đại nhất hiện nay về lĩnh vực khớp và sọ não sản xuất tại Mỹ được Bộ Y tế cấp phép thực hiện điều trị cho người lớn tại Bệnh viện Bạch Mai.

Hệ thống robot phẫu thuật Mako và Rosa đã thể hiện những ưu thế nổi bật, được coi như “cánh tay thứ 3” của phẫu thuật viên, cho phép các bác sĩ phẫu thuật với sự xâm lấn tối thiểu và độ chính xác cao, hiệu quả, an toàn vượt trội, giúp bệnh nhân ít mất máu, ít đau, giảm nguy cơ tai biến và mau hồi phục.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ việc liên quan đến một số hành vi có dấu hiệu tội phạm trong việc thực hiện các đề án lắp đặt máy, thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai theo hình thức xã hội hóa.

Kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, một số cá nhân tại Công ty cổ phần Công nghệ y tế BMS (Công ty BMS) và Công ty cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội (Công ty VFS) có thủ đoạn gian dối, câu kết hợp thức các thủ tục để nâng khống lên nhiều lần giá trị hệ thống thiết bị y tế đưa vào hợp đồng liên doanh, liên kết với Bệnh viện Bạch Mai, nhằm chiếm đoạt số tiền lớn của người bệnh.

Ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Công ty BMS và các đơn vị có liên quan.

Đồng thời, đơn vị này ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Đức Tuấn (SN 1979, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty BMS), Ngô Thị Thu Huyền (SN 1983, Phó Giám đốc Công ty BMS) và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Lê Hoàng (SN 1978, Thẩm định viên Công ty VFS).

Các bị can trên đều bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.