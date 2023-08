Rộ tin Lương Triều Vỹ ngoại tình, có con với sao nữ kém 36 tuổi

(VTC News) -

Ngày 12/8, trang tin TVBS của Hong Kong đưa tin Lương Triều Vỹ ngoại tình với một sao nữ kém 36 tuổi và đã có con riêng. Tài tử còn mua nhà ở Nhật cho cô gái này. Nhiều người đặt nghi vấn người thứ ba này chính là Trình Tiêu.

Thông tin Lương Triều Vỹ ngoại tình với sao nữ kém 36 tuổi khiến cư dân mạng Trung Quốc hoang mang.

Tin tức này gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều fan hoang mang vì từ trước đến nay, Lương Triều Vỹ luôn được xem là người chồng mẫu mực trong cuộc hôn nhân viên mãn nhiều năm cùng nữ diễn viên Lưu Gia Linh.

Ngay sau đó, văn phòng của Trình Tiêu lên tiếng phủ nhận; còn phía Lương Triều Vỹ vẫn chưa có phản hồi nào.

Trình Tiêu (Cheng Xiao) từng là thành viên nổi bật của nhóm nhạc Hàn Quốc WJSN, nay đã chuyển trọng tâm hoạt động nghệ thuật sang Trung Quốc. Cô từng tham gia bộ phim thần tượng You are beautiful, when you smile... và xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình.

Còn Lương Triều Vỹ là tài tử điện ảnh hàng đầu Trung Quốc. Anh kết hôn với Lưu Gia Linh vào năm 2008, khi đã ngoài 40 tuổi. Tính cả thời gian yêu, hai người đã gắn bó 35 năm. Họ thống nhất không sinh con. Theo Lưu Gia Linh, cả cô và Lương Triều Vỹ đều thấy phù hợp với cuộc sống không vướng bận con cái.

Lương Triều Vỹ và bà xã Lưu Gia Linh.

Trên HK01, Lưu Gia Linh từng nói cô và Lương Triều Vỹ có cuộc hôn nhân kỳ lạ, phá vỡ khuôn mẫu lối sống gia đình truyền thống. Cả hai chưa từng ép đối phương phải thay đổi thói quen, tính cách vì nhau. Thay vào đó, họ để bạn đời tự do trong không gian riêng của mình, chấp nhận nhược điểm của nhau và tự tìm ra cách cư xử để đôi bên đều dễ chịu.

Trong phim ngắn Cuộc đời đi qua lưng chừng núi, Lương Triều Vỹ chia sẻ, Lưu Gia Linh là ngọn đèn soi sáng và che chở cho cuộc đời nhiều thăng trầm của anh. Nếu không có cô, tài tử khó có thể mạnh dạn đối mặt với thế giới.

"Cô ấy biết tôi nghĩ gì, cần gì. Khi ở nơi đông người, Lưu Gia Linh luôn nắm chặt tay tôi. Đây là hành động bình thường nhưng người mắc chứng sợ xã hội như tôi lại thấy rất ấm áp, hạnh phúc", Lương Triều Vỹ bày tỏ sự cảm kích với vợ.

Nam diễn viên từng chia sẻ rằng anh biết ơn Lưu Gia Linh. Cô không những bao dung cho tính cách kỳ quặc của chồng mà còn quán xuyến việc nhà và sự nghiệp nghệ thuật của anh. Nhiều năm qua, Lưu Gia Linh là quản lý của Lương Triều Vỹ.

My Anh