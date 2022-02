Rét hại, băng giá kỷ lục ở miền Bắc làm gần 1.600 gia súc bị chết

(VTC News) -

Theo thông kê mới nhất của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai (PCTT), tính đến thời điểm hiện tại, đợt rét đậm, rét hại vừa qua ở khu vực Bắc Bộ và Nghệ An làm 1.591 gia súc bị chết (978 con trâu, 465 con bò; 148 gia súc khác). Trong đó, thiệt hại nhiều nhất là tỉnh Sơn La (393 con) và tỉnh Nghệ An (345 con).

Ngoài ra, trong đợt rét đầu tháng 2/2022, đã xảy ra 2 vụ ngạt khí do sử dụng than tổ ong để sưởi ấm làm 3 người chết, 3 người phải cấp cứu.

Đợt rét hại, băng giá từ ngày 19/2 đến nay (dự báo kéo dài đến 24/2) là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, mạnh nhất trong 40 năm cùng thời kỳ; nhiệt độ thấp nhất là tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -1,0 độ C, thấp kỷ lục cùng thời kỳ.

Đợt không khí lạnh mạnh nhất trong 40 năm cùng thời kỳ ở miền Bắc khiến gần 1.600 con gia súc bị chết. (Ảnh minh hoạ)

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, chiều nay (22/2), không khí lạnh vẫn đang tiếp tục tăng cường xuống phía Nam.

Dự báo ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ đêm nay đến 24/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít mưa, ngày có nắng; trời rét đậm, có nơi rét hại.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-10 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi dưới 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế mưa rải rác, trời rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C.

Khu vực Hà Nội trong đêm nay và ngày mai (23/2) không mưa. Trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-10 độ C.