Rét đậm rét hại kéo dài, nhiều địa phương miền Bắc cho học sinh tạm nghỉ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 21/2, nhiều tỉnh thành miền Bắc ghi nhận nhiệt độ dưới 10 độ C. Tại Lạng Sơn, Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất cả nước với -1 độ C. Ở thành phố Lạng Sơn, mức nhiệt cao hơn, nhưng cũng chỉ 5,7 độ.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, sáng nay, 150.000 trẻ mầm non, học sinh tiểu học và THCS chuyển sang học online.

Tại Hà Nội, sáng nay nền nhiệt độ khoảng 8 độ C. Hơn 455.000 học sinh tiểu học tại 18 huyện, thị ngoại thành được nghỉ học theo hướng dẫn về việc phòng, chống rét được Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành hôm 18/2. Theo đó, học sinh tiểu học chuyển sang học trực tuyến nếu nhiệt độ dưới 10 độ C, THCS dưới 7 độ. Sở sẽ phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, thông báo nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội để có căn cứ thực hiện thống nhất toàn thành phố.

Sở GD&ĐT cho phép các trường điều chỉnh giờ vào lớp để học sinh không phải đến trường quá sớm. Nếu các em đến muộn vì lý do thời tiết, trường học cần tạo điều kiện để học sinh không phải nghỉ học.

Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ tránh rét khi nhiệt độ xuống thấp. (Ảnh minh hoạ: Zing)

Tại Bắc Ninh, Sở GD&ĐT cho 350.000 trẻ mầm non và 135.000 học sinh tiểu học dừng đến trường một tuần, từ 21 đến 25/2 vì thời tiết khắc nghiệt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, 6h sáng nay, Bắc Ninh chỉ 8,2 độ C.

Tại Quảng Ninh, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường cho học sinh tiểu học và trẻ mầm non tạm nghỉ học tránh rét từ ngày 21 đến hết 25/2. Với cấp THCS và THPT, tiếp tục duy trì tổ chức học trực tiếp tại trường. Trong quá trình tổ chức học trực tiếp, các đơn vị cần tăng cường và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch nhằm kiểm soát hiệu quả và đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh.

Sở GD&ĐT Hải Phòng cho phép học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C, học sinh THCS được nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C. Với học sinh độ tuổi THPT đi học bình thường.

Tại Nam Định, nhiệt độ ghi nhận sáng nay là dưới 9 độ C, các trường cho học sinh tiểu học và trẻ mầm non nghỉ tại nhà theo quy định của Sở GD&ĐT. Riêng cấp THCS, THPT vẫn đi học bình thường.

Tại Hà Giang, theo ghi nhận của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nhiệt độ huyện Đồng Văn lúc 6h sáng ở mức 1 độ C. Sở GD&ĐT cho toàn bộ học sinh các cấp từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT tạm nghỉ tránh rét.

Sở GD&ĐT hướng dẫn các trường thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết vào 6h sáng hàng ngày. Nếu nhiệt độ dưới 7 độ C thì học sinh từ THCS, tiểu học, mầm non được nghỉ. Còn học sinh THPT được nghỉ trong trường hợp nhiệt độ xuống dưới 5 độ C.

Trong thời gian này, cấp tiểu học chuyển sang học trực tuyến hoặc được hướng dẫn tự học. Sở yêu cầu các trường đảm bảo nội dung kiến thức, không gây quá tải cho học sinh.

Tại Hà Tĩnh, nhiều huyện như Hương Khê, Hương Sơn, Thạch Hà, Đức Thọ ghi nhận mức nhiệt dao động 9 - 9,5 độ C, trời rét đậm khiến học sinh mầm non, tiểu học phải nghỉ theo quy định. Theo thống kê của Sở GD&ĐT, sáng nay toàn tỉnh có 345 trường mầm non, tiểu học với hơn 146.000 học sinh phải nghỉ học do yếu tố thời tiết.

Với những cấp học cao hơn và những trường vẫn được tổ chức dạy học, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh; không được tổ chức hoạt động tập trung ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại; không bắt buộc học sinh mặc đồng phục mà chỉ yêu cầu mặc đủ ấm.

Tại Thanh Hoá, nhiệt độ dưới 7 độ C, huyện Mường Lát chủ động cho 9.308 học sinh khối mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn nghỉ học tránh rét. Bậc THCS, THPT học sinh vẫn đi học bình thường.

Ngoài ra, hàng loạt tỉnh như Hà Nam, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ... ra văn bản hướng dẫn các trường theo dõi tình hình thời tiết, nếu nhiệt độ từ 10 độ C trở xuống, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ, từ 7 độ C trở xuống thì THCS được nghỉ.